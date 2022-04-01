زكي نسيبة يُكرّم المتطوعين بجناح جامعة الإمارات في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

أقامت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، حفلاً لتكريم الطلبة والموظفين المتطوعين في جناح الجامعة بمعرض إكسبو دبي 2022 الذي اختتم أعماله بنجاح فاق كل التوقعات. وقال زكي نسيبة، المستشار الثقافي ‏لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ‏العربية المتحدة خلال حفل التكريم: «يُسعدُني بأنْ ألتقي اليومَ مجموعةً من خيرةِ الشبابِ والشاباتِ الذينَ تطوّعوا بأوقاتهمْ وإمكانياتهمْ لإنجاحِ أهدافَ مُشاركةَ جناحِ جامعةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ في إكسبو 2020 دبي، ويجسّدونَ النموذجَ الأمثلَ لأبناءَ المجتمعِ الإماراتي الذي يحملُ بينَ جنباتهِ حبَّ التعاونَ والخيرَ، ويسعى إلى إبرازِ أبهى صورةٍ في جامعةِ المستقبلِ. وتقدّمَ بالشكرِ والعرفانِ للمتطوعين على جهودهمْ المبذولةِ على مدارِ الأشهرِ الستةِ الماضيةِ والتي هي عمرُ معرضَ إكسبو 2020 دبي. وشكر المتطوعين على جهودهم لإبراز الدورِ الهامِّ الذي تلعبهُ جامعةُ الإماراتِ -جامعةُ المستقبلِ- في مسيرتها المتواصلةِ نحو الريادةِ والتميّزِ العلمي بما يُحقّقُ رؤيةَ الحكومةِ الرشيدةِ في تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ ومواءمةَ الاتجاهاتِ الحديثةِ في تنفيذِ المشاريعِ التنمويةِ بما تملكهُ الجامعةُ من إمكاناتٍ علميةٍ متميّزةٍ وفقَ برامجَ أكاديميةٍ وتطبيقيةٍ مُتخصّصةٍ تواكبُ التطورَ العالمي للبحوثِ العلميةِ التطبيقيةِ والأنظمةِ التعليميةِ في ظلِّ عصرِ الثورةِ الصناعيةِ الرابعةِ ومُتطلباتِ الذكاءِ الاصطناعي، للمُساهمةِ في بناءِ الاقتصادِ المعرفي وتوظيفهُ في تحقيقِ التقدّمِ والرفاهِ للمجتمعِ.