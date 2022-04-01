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تدشين مقر سفارة توفالو في أبوظبي
وزير العدل والعلاقات الخارجية في توفالو لدى افتتاحه مقر السفارة بحضور عبدالله البلوكي (وام)
2 ابريل 2022 01:51

أبوظبي (وام)

افتتح معالي سايمون روبرت كوفي وزير العدل والاتصالات والعلاقات الخارجية في توفالو مقر سفارة بلاده في أبوظبي بحضور عبدالله البلوكي الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولى وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وأونيس ماكوي سيماتي سفير توفالو لدى الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين. 
وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده مشيراً إلى أن افتتاح سفارة بلاده خطوة مهمة على طريق تطوير العلاقات والنهوض بها من أجل مصلحة البلدين وتدشين لمرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون في شتى المجالات وفتح الباب أمام حركة السياحة والاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي بينهما. 
من جانبه قال أونيس ماكوي سيماتي سفير توفالو الجديد لدى الدولة في كلمة له بهذه المناسبة إن افتتاح السفارة في أبوظبي يمثل خطوة مهمة من شأنها توطيد علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات المختلفة.
وأوضح أن إكسبو 2020 دبي وفر منصة لدول الكاريبي والدول التي تقع في المحيط الهادي لتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات تحديداً ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام .. لافتاً إلى نجاح دولة الإمارات في استضافة هذا الحدث العالمي الضخم مع حسن التنظيم الذي صاحبه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد -19 . من جانبه أعرب عبدالله البلوكي عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح لسفير توفالو في أداء مهامه سفيرا لبلاده للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

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