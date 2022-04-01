سيف بن زايد يدعو الخريجين إلى تطوير مسيرة العمل

دبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في «إكسبو 2020 دبي»، تخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته السابعة، إحدى مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة الذي تنفذه الإدارة العامة للسعادة. وتم تخرج «202» منتسب يمثلون 50 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص واجتازوا متطلبات التخرج بتميز ونجاح. كما شهد سموه تخريج 44 منتسباً من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة أتموا برنامجاً يؤهلهم في مجال حماية الأطفال كمتخصصين. وقدم سموه التهاني للخريجين والمتميزين داعياً إياهم للاستفادة مما تعلموه في تطوير مسيرة العمل، كما قدم سموه الشكر والتقدير للشركاء والجهات الداعمة للدبلوم من الجهات العامة والخاصة، وإلى فريق عمل الدبلوم لجهودهم في إنجاح أهداف هذه البرامج العاملة في تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية. حضر الحفل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، وأهالي وأسر الخريجين. وجاء العشرة الأوائل على الدفعة السابعة من خريجي دبلوم إسعاد المتعاملين على الترتيب، فاطمة علي عبدالله الظهوري من وزارة الداخلية، وإيمان سهيل علي مصبح السماحي من ساعد، وإيمان خليفة علي الكعبي من عجمان للتأمين، وفاطمة عبيد راشد الكعبي من وزارة تنمية المجتمع، وشذى عبدالله سيف العويد المهيري من غرفة رأس الخيمة، وأسماء سالم أحمد الحنطوبي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وفاطمة سالم سيف لخريباني النعيمي من الهلال الأحمر الإماراتي، وهند حسين عبدالله أهلي من دائرة المالية، وهناء خليفة العبار من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشيخة يوسف علي الماء السويدي من الهلال الأحمر الإماراتي. وتم تكريم الشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم -الدفعة السابعة- من بينها مكتب رئاسة الوزراء و«أكاديمية اتصالات» وهيئة أبوظبي الرقمية. كما تم تكريم 5 مشاريع ريادية عمل عليها منتسبو دبلوم إسعاد المتعاملين الدفعة السابعة، وهي مشاريع ضمن الدبلوم تمثل تطبيقات عملية ابتكارية تسهم في رفد مسيرة منظومة العمل وتطويره. كما تم تكريم 5 مشاريع ريادية عمل عليها منتسبو دبلوم إسعاد المتعاملين الدفعة السابعة، وهي مشاريع ضمن الدبلوم تمثل تطبيقات عملية ابتكارية تسهم في رفد مسيرة منظومة العمل وتطويره. واستهدف الدبلوم موظفي الواجهة الأمامية والمشرفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. وتم تنفيذ الدبلوم في 4 مواقع تدريبية على مستوى الدولة حضورياً وعن بُعد، تضمن اختبارات دولية وزيارات ميدانية لأفضل المؤسسات والجهات المتميزة لتقديم الخدمات، ومنح شهادة دولية «محترف الأعمال»، كما تضمن ملتقى خدمات المستقبل للمديرين التنفيذيين والمشرفين على مراكز إسعاد المتعاملين بالجهات الحكومية. وتضمنت محاور الدراسة في الدفعة السابعة من خلال 95 ساعة تدريبية امتدت 4 أشهر من الدراسة، مواضيع في المؤسسة الإيجابية وجودة الحياة في بيئة العمل، وأدوات التواصل الفعال والرقمي ومهارات المستقبل، وإسعاد المتعاملين ومراكز الرفاهية الرقمية وإسعاد المتعاملين والاستباقية في إسعاد المتعاملين «الاستعداد للخمسين»، والتقنيات الرقمية في إسعاد المتعاملين «الذكاء الاصطناعي والابتكار». وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمقر إكسبو 2020 دبي تخريج 44 منتسباً من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة أتموا برنامجاً يؤهلهم في مجال حماية الأطفال كمتخصصين. ويهدف البرنامج إلى تأهيل كادر وظيفي متخصص في مجال التعامل مع البلاغات الواقعة على الأطفال ورفع كفاءات العاملين في مجال حماية الطفل واكتساب المهارات اللازمة. وتضمنت المحاور التدريبية للبرنامج، المحور القانوني والمحور النفسي الاجتماعي ومحور مقابلة الأطفال ومحور اليقظة الذهنية ومحور المحاكم والنيابات، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للدفاع عن الأطفال «الولايات المتحدة الأميركية»، وجهات أخرى مختصة في مجال حماية الطفل.