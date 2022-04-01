تعزيز مشاركة الشباب في تحديد ملامح «نيابة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت النيابة العامة للدولة أمس الأول، وبالتعاون مع مجلس شباب أبوظبي، وبرعاية المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، حلقة شبابية بعنوان «مستقبل العمل الجزائي من منظور الشباب»، وذلك بهدف تمكين الشباب وإشراكهم في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الجزائي في الدولة وتطويرها بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية.وشهدت الحلقة التي عقدت في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، مشاركة أكثر من 60 شاباً من أعضاء السلطة القضائية والعاملين في النيابة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدد من الشباب من مجالس شباب الشركاء الاستراتيجيين للنيابة العامة للدولة، وهم مجالس شباب وزارة العدل والنيابة العامة لإمارة أبوظبي ووزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وديوان المحاسبة.

وناقش المشاركون في الحلقة، العديد من المواضيع تمحورت حول استشراف مستقبل النيابة العامة وتخصصاتها، وجرائم الواقع الافتراضي، وطبيعة التشريعات الجزائية المستقبلية، وضرورة العمل على تبني مفهوم العقوبة الذاتية، والعقوبات البديلة، كما تضمنت الحلقة تسليط الضوء على منظومة العمل الجزائي في النيابة العامة، وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن عقد هذه الحلقة، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة العمل على تمكين شباب الوطن ليكونوا روّاداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة، ودعمهم وإعدادهم لتحمل المسؤولية، وتعزيز روح القيادة لديهم وإشراكهم في عملية صنع القرار على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، مؤكداً أهمية الحلقة في تعزيز دور الشباب في وضع وتطوير الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية التي تدعم خطة الدولة الطموحة في مسيرة التقدم التنموي المستمر في المجالات كافة، ومنها المتعلق باستشراف مستقبل منظومة العمل الجزائي والعمل على تطويرها، ولا سيما أن العدالة وسيادة القانون تمثل ركيزة أساسية وبارزة في ملامح الخمسين عاماً المقبلة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية، فالعدالة محور رئيسي للتنمية الشاملة بمختلف جوانبها.