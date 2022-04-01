«تراحم الخيرية» تستهدف جمع 35 مليون درهم خلال حملة «خيرك...عطاؤك لغيرك»

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي حملتها الرمضانية تحت شعار «خيرك...عطاؤك لغيرك» وتمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتستهدف جمع 35 مليون درهم، لتنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية والانسانية التي تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة وتقديم الدعم والمساندة لرفع مستوياتهم المعيشة.

وقال خالد القاسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة : إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماماً بالغاً لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب ويحرص فيه المحسنون والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم.

وأشار القاسم إلى أن المشروعات الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين وتتضمن مشروع المير الرمضاني الذي يهدف إلى تغطية تكاليف المير الرمضاني للأسر المحتاجة داخل الدولة وإفطار الصائم من خلال توزيع وجبات الافطار على مدار الشهر الفضيل ومشروع زكاة الفطر وزكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين مادياً وفقاً للضوابط الشرعية.

وذكر أن المؤسسة ستعمل على بث برنامج إذاعي بشكل يومي تحت مسمى «الناس للناس» على إذاعة «دبي اف ام» كبرنامج يسلط الضوء على حالات إنسانية بحاجة للدعم والعون وتخصص كل حلقة لعرض حالات مختارة بعناية بعد التأكد من وضعها ومصداقية احتياجها .