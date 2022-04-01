شهر الصيام.. حكم ومقاصد

إعداد إبراهيم سليم

فرض الله علينا الصوم، وجعل له حكمة بالغة، ومقاصد سامية، قال جل في علاه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وإن معرفة المقاصد في العبادة لها دورٌ كبير في تحسين أداء العبادات، فهي تزيد الإيمان، ولها أثر واضح على النفوس والأبدان. وإنَّ من أبرز مقاصد الصيام، التحقق بمقام التقوى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، كما أشارت الآية في قوله تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وتقوى الصائم تعني: ضبط نفسه عن الشهوات، وتزكيتها من الرذائل، قَالَ رسول الله (ص): «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»، فحري بالصائم أن يحرص على ضبط جوارحه عموماً، فلا تمتد يده إلى شبهة، ولا تخطو رجله إلى باطل، ولا يُجري على لسانه كذباً ولا نميمة ولا غيبة، فقد قال (ص): «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَه».

ومن فوائد الصيام دفع الأسقام عن الأبدان، فالصوم يقي الجسم من الأمراض الناتجة عن الامتلاء والتخمة، ويعطي المعدة فترة من الزمن للاستراحة، فيستعيد البدن نشاطه وقوته. وبالصيام يعيش المؤمن تجربة المحتاجين، فيشعر بمعاناتهم، وتمتد يده لمساعدتهم، ويتحقق بذلك التكافل الاجتماعي، قيل ليوسف -عليه السلام-: «مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع»، وقال (ص): «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

وبالصوم تَقْوَى الإرادة، فتتجدد الطاقة، ويتدرب البدن على الحركة والنشاط، ويتجلى ذلك في كثرة الطاعات، والعبادات، وأشكال البرّ والخيرات. وبالصوم أيضاً تعتاد النفس الصبر عن المباحات والشهوات، وعدم الجزع مما تلاقيه من وطأة الجوع والعطش، فيتحقق للصائم الأجر الكبير الذي وعد الله به عباده الصابرين، قال تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ). ونلخص مما سبق إلى أن الله - سبحانه - قد شرع العبادات لحكم عديدة ومقاصد نبيلة، وإدراك مقاصد العبادات له أثر واضح في طريقة أدائها، ومن مقاصد الصوم زيادة التقوى وتهذيب النفس والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وترويضها على الصبر والحلم.

ويعد الصوم عبادة جليلة، ومدرسة يتعلم فيها الإنسان معنى التقوى والإخلاص، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. ويعد رمضان المبارك شهر الفضائل وتزكية النفس، وهو باب الجنة، فقد أوجب الله صيامه على كل مسلم قادر بالغ عاقل.وعلى المسلم الصائم الصادق أن يحفظ جوارحه كي يرتقي بصيامه وقيامه، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم».

ودعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جموع المسلمين، إلى اغتنام هذا الشهر الكريم فان صام المسلم نهاره، وقام ليله وأخلص لله عمله، وأكثر من فعل الخيرات وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات وكف جوارحه عن المحرمات، وأخلص لله فيه الدعاء، فرمضان شهر الخيرات وفيه نزل القرآن الكريم آيات بينات وهو أفضل شهور الدهر لما فيه من بركات فرض الله صيامه على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خالي من الموانع الشرعية، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض حتى توفي رضي الله عنه.

وقد خص الله تبارك وتعالى شهر رمضان بنزول القرآن العظيم فيه فقال: «إنا أنزلناه في ليلة القدر»، واختص الصيام بإضافته إليه سبحانه وتعالى دون سائر الأعمال الصالحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، وجعل الله تعالى صيام رمضان وقيامه سبباً للمغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران.

ويتوجب على المسلم الاستعداد لشهر رمضان المبارك فينوي صيامه وينشغل بالعبادة والطاعة والأعمال الصالحة، وصيامه وقيام لياليه، فإنها مكفرات للذنوب وفي رمضان تفتح أبواب الجنان ويدخل الصائمون الجنة من باب الريان، وأخبرت السنة النبوية المطهرة أن الله، جل وعلا، قد خصص باباً من أبواب الجنة لأهل الصوم، سماه الريان، فيما دلّت النصوص على وجود ترابط بين الصيام والتقوى والجنة، وقد خصص المولى عز وجل للصائمين باباً لهم دون غيرهم، ليدخلوا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون»، وقال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». وللفوز بدخول باب الريان لا بد أن يكون الصيام مصاناً مما ينقص ثوابه، فليس المقصود من الصوم مجرد الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الحسية فقط، بل وجب حفظه من كل ما يدنسه أو ينقص أجره.

أما من كان سباقاً لأعمال الخير، طارقاً لأبوابها، فإنه يُدعى من أبواب الجنة كلها، فقد قال أبو بكر رضي الله عنه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».