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وصول العلماء ضيوف رئيس الدولة
محمد مطر الكعبي لدى استقباله عدداً من العلماء الضيوف (من المصدر)
2 ابريل 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

وصل إلى الدولة، أمس، عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للمشاركة في البرنامج الرمضاني السنوي، وقد كان في استقبالهم بمطار أبوظبي الدولي الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين في الهيئة.
ورحب الدكتور الكعبي بالعلماء الضيوف، شاكراً تلبيتهم للدعوة الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، ليحلوا ضيوفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها خلال شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم، مؤكداً لهم مدى اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالعلم والعلماء، وترسيخ المنهج الحنيف، وإعلاء روح التسامح والتعايش والسلام، وإشاعة الود والوئام والأخوة الإنسانية بين البشر.
وأشاد الكعبي بهذه المكرمة السنوية من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تجمع العلماء من كل بقاع العالم لإثراء هذا الشهر الفضيل بالدروس والمحاضرات في المساجد والمؤسسات والمسارح ومجالس الأحياء، مبيناً أن هذا البرنامج يستهدف استفادة كل الجاليات والجنسيات المقيمة لما يشكله من تنوع ثقافي، وبلغات مختلفة وعبر منصات إعلامية متعددة، الأمر الذي جعل هذه الدولة المباركة أرض تعايش ومحبة وتسامح.
وتوجه العلماء بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه الاستضافة، سيراً على نهج والده في إحياء هذه السنة الحسنة، مشيدين بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في العالم رمزاً للثقافة والعلم والتعايش والخير.

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