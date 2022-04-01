استعداداً لاستقبال رمضان.. 600 تشكيل ضوئي تزين رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

رفعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عدد المناطق التي سيتم تزيينها بـ 10 مناطق والتي تضمنت مواقع وشوارع حيوية وجسورا ودوارات في إمارة رأس الخيمة.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات برأس الخيمة: إن الدائرة بدأت بتزيين شوارع رأس الخيمة في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان عبر تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة ويصل عدد الإضاءات الضوئية إلى 600 تشكيلة ضوئية مبتكرة، كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة واتخذت أشكال هلال العيد والهالات الضوئية، وتم تركيب الإضاءة على 40 موقعاً من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة، وتمت إضافة 10 مناطق جديدة.

وأضاف: أن زينة الشوارع والدوارات والجسور التي جرى تركيبها في شوارع الإمارة تعكس الأجواء الرمضانية، وتمزج بين الزينة التقليدية والحديثة.