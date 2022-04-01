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افتتاح «ليالي رمضان التراثي» في العين
سالم بن ركاض خلال الافتتاح (من المصدر)
2 ابريل 2022 01:51

العين (الاتحاد)

افتتح الشيخ الدكتور سالم بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، مهرجان ليالي رمضان التراثي السنوي ومعرض المنتجات والسلع الغذائية، وذلك تزامناً مع بداية الشهر الفضيل، من تنظيم مجموعة اللولو العالمية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الثقافية والمدارس في مدينة العين، وقد حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بساحة مركز اللولو هايبر ماركت الكويتات، شاجي جمال الدين المدير الإقليمي لمجموعة اللولو، ومحمد عمر مدير العلاقات العامة وعدد من المسؤولين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية.
وأكد الشيخ سالم بن ركاض في كلمته أثناء الافتتاح أن مهرجان ليالي رمضان التراثي في مركز اللولو خلال الشهر الكريم وعبر مسيرته في السنوات الماضية هو عنوان يرسخ التسامح والتواصل والقيم الإنسانية من خلال المشاركة الواسعة لأبناء الجاليات العربية والآسيوية بمختلف الفعاليات المميزة، مثنياً على حجم وأهمية المعرض الغذائي المصاحب للمهرجان وأتاحت فرصة التسوق للزوار والعائلات على مدار الشهر المبارك وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة والأنشطة الرمضانية. 

العين
سالم بن ركاض
الإمارات
رمضان
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