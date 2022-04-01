«عونك يا وطن» يطلق «المير الرمضاني»

العين (الاتحاد)

أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة «المير الرمضاني» في كافة مناطق العين وقام الفريق بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري رئيس الفريق.

ورفع الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الإمارات والعالم بالخير واليُمن والبركات.

وتابع الشيخ محمد بن حم: تأتي مبادرة فريق «عونك يا وطن» التطوعي دعماً لجهود القيادة الرشيدة التي تعد نموذجاً عالمياً لفعل الخير والمبادرات الإنسانية، وترسيخاً لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، ولتعزيز المشاركة المجتمعية وعمل الخير، وإشاعة البهجة والسعادة والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأكدت سلام القاسم منسق فريق «عونك يا وطن» أن عملية توزيع المير الرمضاني شملت صناديق مخصصة، يحوي كل صندوق على كافة الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر في الشهر المبارك كالأرز والسكر والملح والزيت والدقيق والحليب والقمح والعدس وغيرها من المواد.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف شريحة مهمة تشارك في بناء الوطن، ومجموعات الأسر الأقل دخلاً، وتأتي ضمن جهود الفريق لدعم الفئات الأقل دخلاً، وتجسيد قيم الجود وإطعام الطعام التي هي جزء أساسي من القيم الإماراتية العريقة.

وأشادت الأسر المستفيدة من سلال المير الرمضاني بالجهود المبذولة التي تقدمها الفرق التطوعية عبر مبادراتها المختلفة ومشاريعها المستمرة لدعم مختلف الفئات المحتاجة والتي تستهدف إسعادهم، خصوصاً في شهر رمضان المبارك..