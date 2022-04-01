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«عقابية دبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء خلال شهر رمضان
اللواء علي محمد الشمالي
2 ابريل 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

تتقدم الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال شهر رمضان الفضيل، داخل الدولة وخارجها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال: إن الخدمة أُطلقت قبل عامين بالتزامن مع بدء الجائحة العالمية. وحرصاً من شرطة دبي على تمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم، أطلقت خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأكد أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. 

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الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية
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