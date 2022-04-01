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شرطة الشارقة تطلق حملة لمواجهة التسول
شرطة الشارقة تطلق حملة لمواجهة التسول
2 ابريل 2022 01:52

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة لمكافحة التسول تحت شعار «التسول جريمة.. والعطاء مسؤولية»، بهدف توعية أفراد الجمهور بالمخاطر التي تنضوي عليها هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع.
ودعت أفراد الجمهور إلى المساهمة الفاعلة في القضاء على هذه السلوكيات من منطلق المسؤولية المجتمعية، بالتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو الخط الساخن لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، (80040)، أو عبر خدمة «حارس» المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة أو الموقع الإلكتروني.

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مكافحة التسول
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