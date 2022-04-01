شرطة رأس الخيمة تعلن استعدادها لشهر رمضان

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شرطة رأس الخيمة، استكمال إجراءات الجاهزية والاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال نشر 72 دورية شرطية، في كافة أنحاء الإمارة، لمراقبة الطرق، والأسواق، والمصليات، والأحياء السكنية، وغيرها من المناطق الحيوية.

ووجه اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وتركيزها على مناطق المصليات والأسواق، لمكافحة الظواهر السلبية وغير الحضارية، مؤكداً بأن جميع مراكز الشرطة الشرطة الشاملة في مناطق اختصاصها، مستعدة للتعامل مع كافة البلاغات، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية لأفراد الجمهور، مناشداً جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، لافتاً إلى أن جميع أجهزة ومراكز شرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد للإجابة على كافة استفسارات الجمهور.