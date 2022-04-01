جامع الشيخ زايد الكبير أتم استعداداته لاستقبال جموع المصلين والزوار خلال شهر رمضان

أبوظبي (وام)

أتم مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته، لاستقبال جموع المصلين والزوار، من خلال فرق العمل التي واصلت الليل بالنهار للوصول بكلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين، إلى أعلى مستويات الجاهزية لإحياء أيام وليالي شهر رمضان بأجوائه الاستثنائية، المباركة بشعائر صلاتي التراويح والتهجد خلف إمامي جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إدريس أبكر ويحيى عيشان واستضافة فضيلة القارئ رعد الكردي وضيوف صاحب السّمو رئيس الدّولة، أصحاب الفضيلة القراء أحمد بن غانم الريامي، محمد الميشاني، راشد أحمد الأركاني، حمزة معاذ العبدالرّزاق، خليل إبراهيم، عبدالله بن سالم السعدي.

وسينشر المركز على صفحته في موقع الإنستغرام مواعيد إمامة القراء لصلاتي التراويح والتهجد في كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين.. وسيتم نقل الشعائر يوميًا عبر بث حي ومباشر من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، على قناة أبوظبي.

جاءت استعدادات المركز وفق خطط مدروسة، تم من خلالها تشكيل لجان وفرق عمل من موظفي المركز للعمل بصورة منظمة ومتكاملة على مدار الساعة، لتكفل تحقيق أهداف المركز بتوفير خدمات ترقى لأعلى المعايير لمرتاديه طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى ترشيح النخبة من المتطوعين، تجسيدا لرؤية المركز في غرس مفاهيم العمل التطوعي في نفوس الشباب، ومواصلة للنهج الذي رسخه الوالد المؤسس في مجتمع دولة الإمارات بكل فئاته متمثلاً في الشغف للعطاء والبذل.

وعمل المركز على توفير التسهيلات والخدمات وتطويرها والارتقاء بها وفق أعلى المعايير من خلال تعاونه مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي دأب على التعاون معها سنويًا، للتنسيق وتنظيم مجالات هذا التعاون وآلياته وخطواته بالتفاصيل كافة إنجاحًا لمنظومة العمل خلال الشهر الفضيل ومنها فندق «إرث» أبوظبي -الشريك الاستراتيجي للمركز-، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، القيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وشركة أبوظبي للإعلام، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في كلٍ من أبوظبي والعين والفجيرة، ومركز النقل المتكامل، ومواصلات الإمارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وشركة أبوظبي للتوزيع، وتدوير-مركز إدارة النفايات، وفريق«أبشر يا وطن» التطوعي. وسهّل المركز وصول المصلين إلى قاعات الجامع، من خلال توفير المواقف في مختلف الجهات وإتاحة استخدام العديد مداخل الجامع، إضافة إلى توفيره خدمة النقل بالسيارات الكهربائية من المواقف إلى المداخل، وذلك بالتعاون مع إدارة العمليات الخاصة في شرطة أبوظبي.

ويواصل المركز تعاونه مع فندق «إرث أبوظبي» -الشريك الاستراتيجي للمركز على مدار أعوام- لإعداد وتوزيع 30 ألف وجبة إفطار متكاملة يوميًا، تُراعى في إعدادها ونقلها احتياجات الصائم، ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، حيث يتم توزيع الوجبات، بالتنسيق المباشر مع المناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»، طوال شهر رمضان المبارك لمختلف الثقافات، تجسيدًا لقيم العطاء والخير التي غرس الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- جذورها في مجتمع الإمارات.

وفي إطار إحياء الموروث الثقافي الذي رسّخه الأجداد في ذاكرة المجتمع الإماراتي، تقوم قيادة الوحدات المساندة في القوات المسلحة، بالتعاون مع المركز، بإطلاق مدفع الإعلان عن غرة شهر رمضان المبارك - بالتنسيق مع لجنة تحري هلال رمضان-، إضافة إلى إطلاقه يومياً على مدار الشهر الفضيل إيذانًا بموعد الإفطار. وإثراءً لتجربة الزائر يُعد مدفع رمضان -خلال الشهر الفضيل- أحد محطات الجولات الثقافية التي يُطلع من خلالها اختصاصيو الجولات الثقافية زوار الجامع من مختلف الثقافات على هذا الموروث الثقافي الذي يعتبر من الرموز المميزة المرتبطة بالشهر الفضيل، والذي أصبح تقليدًا اعتاد علية أبناء الإمارات والمقيمون في الدولة حيث تتاح لهم فرصة مشاهدة المدفع عن قرب، كما يتم نقل هذا الحدث يوميًا عبر بث حي ومباشر على قناة أبوظبي. وفتح أبواب الزيارة طيلة أيام الشهر الفضيل ويواصل المركز دوره الحضاري باستقبال زوار الجامع كأحد أهم الوجهات الدينية والثقافية والسياحية في العالم، باستمرار تقديم الجولات الثقافية في الجامع، خلال أوقات الزيارة في شهر رمضان المبارك، والتي تمتد من السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحًا، حتى الساعة 6:00 مساء، ومن الساعة 09:30 مساء إلى الساعة 01:00 صباحاً، وأيام الجمعة من الساعة 03:00 مساءً، إلى الساعة 06:00 مساءً، ثم من 09:30 مساء إلى الساعة 01:00 صباحاً، على أن تنتهي مواعيد الزيارة خلال العشر الأواخر من الشهر، عند الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع، لإحياء شعائر صلاة التهجد. وتأهب سوق الجامع بخدماته المتكاملة ومجموعة متاجره، لاستقبال مرتاديه من مصلين وزوار، واستعدت المطاعم والأكشاك الخارجية ل«سوق الجامع» لمباشرة عملها وتقديم خدماتها في أجواء رمضانية للعائلات والأصدقاء. كما استعد «سوبر ماركت إيرث»، لتلبية جميع احتياجات أفراد المجتمع بتوفير مختلف أنواع السلع، مع تمديد أوقات عمله لتمتد طوال أيام الأسبوع من الساعة 08:00 صباحًا، إلى 03:00 صباحًا. ويفتح سوق الجامع أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحًا، ليغلق أبوابه عند الساعة 01:00 صباحًا خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس، ويواصل فتح أبوابه حتى الساعة 02:00 صباحا، من الجمعة إلى الأحد.