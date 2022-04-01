«حمدان التعليمية» تختتم بنجاح فعاليات البرنامج الربيعي للطلبة الموهوبين

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، بنجاح فعاليات البرنامج الربيعي للطلبة الموهوبين الذي جاؤوا من جميع إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 28 مارس إلى 31 مارس الفائت. وبالتوازي، اختتمت المؤسسة في نفس الفترة فعاليات المخيم الربيعي للفاب لاب.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا اختتام فعاليات البرنامج الربيعي للموهوبين للعام 2022 والمخيم الربيعي للفاب لاب اللذين استقطبا مجتمعين 83 طالبة وطالباً. وتأتي هذه الفعاليات التي ننظمها في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، تحقيقاً لرؤية ورسالة المؤسسة في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار للدفع بمسيرة التعلم وتنمية المواهب إلى آفاق غير مسبوقة من خلال صقل مواهب الطلاب واكتسابهم مختلف المهارات الضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي. والهدف الأسمى لهذه الفعاليات هو المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات في العالم للتنافس على صدارة العديد من التطبيقات العلمية على مستوى العالم بفضل جهود أبنائها المبتكرين».