«كلية محمد بن راشد» تعزز تعاونها مع وزارة العمل الليبية

دبي (الاتحاد)

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية- ليبيا في مجال تأهيل وتدريب موظفي الوزارة، وذلك أمس الأول خلال فعالية عٌقدت على هامش القمة العالمية للحكومات 2022 في إكسبو 2020 دبي.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات والشراكة المؤسساتية لتحقيق مختلف الأهداف والخطط الاستراتيجية وتمكين الموارد البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى دعم مسيرة التميز الحكومي من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عادل علي العقبي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية- ليبيا.