«شؤون التعليم» في «الوطني» تناقش «تطوير الرياضة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت لجنة شؤون التعليم والشباب والإعلام والثقافة والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، حلقةً نقاشيةً افتراضيةً تحت عنوان «دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، برئاسة عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

وشارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة كل من شذى سعيد النقبي، مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.