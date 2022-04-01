«هنجر50» تدخل في شراكة استراتيجية مع «01 ايدو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مشروع «هنجر50»، أول مدرسة برمجة إماراتية خاصة لرعاية المواهب الإماراتية وتسليحها بالقدرات، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة 01 إيدو الرقمية لتأسيس وتشغيل وإدارة مدرسة البرمجة الإماراتية الأولى من نوعها في الدولة من خلال النظام التعليمي المتطور الذي توفره شركة 01إيدو.

وجرى توقيع الاتفاقية مؤخرا من قبل غانم مبارك الهاجري، مؤسس مشروع هنجر 50، وديفيد سلطان سادراك، المدير التنفيذي لشركة 01ايدو، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين من الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين في إطار سعيهم المشترك للمساهمة الفاعلة في تصميم مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال القادمة انسجاماً مع رؤية واستراتيجية الدولة للخمسين عام القادمة وتماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعتبر فكرة المشروع نتاج البرنامج الذي التحق فيه غانم الهاجري ضمن أول دفعة للتنفيذين في الذكاء الاصطناعي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة «01ايدو» بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة التقنية لمدرسة البرمجة الإماراتية الخاصة في تطبيق وتشغيل وإدارة منهاج المدرسة البرمجي، كما تلتزم بتقديم كافة خدمات الاستشارة الفنية فيما يتعلق بتأسيس وإطلاق مدرسة البرمجة وتوظيف كوادر وفرق العمل المطلوبة وتقديم الدعم والتدريب اللازم لطاقم العمل الفني والأكاديمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حضور الكوادر الإماراتية المتخصصة في قطاع البرمجة بالإضافة إلى تطوير جيل جديد من المبرمجين الإماراتيين القادرين على إطلاق أعمالهم الخاصة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب غانم مبارك الهاجري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة 01ايدو، المنصة الرائدة في دعم مدارس البرمجة عالمياً، مؤكداً أن هذه الشراكة الفاعلة ستسهم في دعم التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي ورفده بكوادر وطنية متخصصة قادرة على قيادة المستقبل نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار من خلال إعدادهم لوظائف المستقبل.