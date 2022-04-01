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الإمارات
محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات ومواطنيها والمقيمين فيها بحلول شهر رمضان المبارك
محمد بن زايد
1 ابريل 2022 22:57

 هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم أعواماً مديدة بموفور الصحة والعافية والسعادة.
 كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً المولى تعالى أن يعيد عليهم هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم أمنها ورخاءها ورفعتها. وهنأ سموه الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، داعياً الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة عليهم وعلى العالم أجمع الأمن والاستقرار. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
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