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الإمارات
«الصحة» تبحث مع وفد أميركي آفاق التعاون
محمد سليم العلماء يكرم الوفد (من المصدر)
2 ابريل 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

التقى الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في ديوان الوزارة بدبي، وفداً أميركياً يرأسه مايكل أودين المتحدث الرسمي عن القطاع الطبي الحكومي والخاص وعمدة مدينة بروارد بولاية فلوريدا الأميركية، وعددًا من الشركات الصحية الخاصة ومسؤولين حكوميين.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك الصحي وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على آخر الإنجازات والابتكارات التقنية في المجال الصحي، كما تم البحث في فرص عقد اتفاقيات، لتوظيفها في خدمة صحة المجتمع والارتقاء بها إلى أرفع المستويات.
ورحب الدكتور العلماء، خلال اللقاء بالوفد الزائر، وأكد حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الدولية في مجال الخدمات الصحية، مشيراً إلى أهمية اللقاء في استكشاف آفاق التعاون البنّاء، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الرعاية الصحية في المرحلة القادمة.
وأطلع الدكتور العلماء، الوفد الأمريكي على المبادرات المبتكرة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأحدث المشاريع في مجال الصحة الرقمية والخدمات الذكية وسعي الوزارة إلى تطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي في دولة الإمارات، فضلاً عما حققته الوزارة من إنجازات متميزة، على صعيد الدراسات والأبحاث الصحية، من خلال بيئة داعمة للبحث العلمي لإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحية.
وعبّر الوفد الأميركي خلال اللقاء عن رغبته بتعزيز سبل التعاون بما يخدم القطاع الصحي لدى الجانبين، وأشاد بالتطور اللافت والبنية التحتية المتطورة للمنظومة الصحية في الإمارات.

الإمارات
أميركا
محمد سليم العلماء
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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