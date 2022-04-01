«بيئة أبوظبي»: ضرورة التزام المواطنين بردم آبار المنازل أو تأمينها

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي ضرورة التزام المواطنين بردم آبار المنازل أو تأمينها، لا سيما وأن الآبار داخل المنازل هي من مسؤولية أصحابها، وفقا لقرار من المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، نظرا لصعوبة دخول المنازل بسبب حرمتها، ويعاقب القرار بالعقوبات الخاصة بالإهمال كل من تسبب في حدوث حوادث.

ودعت هيئة البيئة - أبوظبي أصحاب الآبار في المنازل بالتواصل مع الجهات المختصة لتأمين هذه الآبار إن وجدت تفاديا لحدوث أي مخاطر أخرى وذلك بدون مسائلة قانونية لصاحب المنزل.

وأوضح عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصريح المياه الجوفية في هيئة البيئة - أبوظبي أنه حسب قانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، فإن اختصاصات هيئة البيئة – أبوظبي تتمثل في إدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية في الإمارة ومنها، رسم السياسة العامة المتعلقة بتنظيم وحماية المياه الجوفية، وإصدار تراخيص حفر المياه الجوفية عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» وفق الشروط والمعايير الخاصة بالهيئة، والتي تعنى بطرق الحفر التي لا تضر بمخزون المياه الجوفي.

وبين الحميري أن الهيئة تقوم بالرقابة والتفتيش على عمليات حفر الآبار المرخصة في الإمارة والتحقق من التزامها بالشروط والضوابط المحددة أثناء عمليات الحفر بمقتضى أحكام قانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي. كما تقوم بدوريات بشكل مستمر لضبط أي عمليات حفر أو أعمال مخالفة لقانون المياه الجوفية بما في ذلك حفر الآبار بدون ترخيص، بيع المياه الجوفية، تلويث المياه الجوفية.

وأفاد الحميري أن الهيئة قامت بمشروع حصر شامل لجميع الآبار في الإمارة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، مستخدمة أو مهجورة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لردم الآبار المهجورة والتي تشكل خطراً على العامة، كما يتم استلام أي بلاغات جديدة لضمها في قوائم الردم.

وسابقاً قامت الهيئة بحملة توعوية بشعار «اردم بئرا تنقذ روحا» تحث فيها المواطنين بردم آبار المنازل أو تأمينها.

وأكد الحميري أنه لا يجوز استخدام الآبار لأغراض الشرب وإنما يمكن استخدامها في ري المزارع والغابات وأغراض النفع العام والمشاريع الصناعية والسياحية.

وأشار إلى أن الهيئة تستقبل طلبات تسجيل الآبار القائمة حسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون، ومتابعة الآبار المرخصة.

وتتولى هيئة البيئة الإشراف على عمليات الحفر والتحقق من هذه العمليات من خلال استلام ومراجعة التقارير الفنية النهائية للحفر وإصدار لوحة معدنية تعريفية للبئر والتأكد من تثبيتها عليه، مؤكدا أن حفر الآبار الجوفية في المنازل غير مسموح به ويعاقب عليه القانون.