عبدالله آل حامد: ملتزمون دعم أصحاب الهمم وتعزيز دورهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أنه في ظل اهتمام قيادتنا الرشيدة بأصحاب الهمم ورعايتهم، وبمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، نجدد التزامنا ودعمنا لكافة أصحاب الهمم من خلال تعزيز دورهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والمساهمة في مسيرته التنموية.

وقال معاليه «إننا في دائرة الصحة - أبوظبي، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية نعمل على وضع وتحديث السياسات واللوائح التي تمكن القطاعين العام والخاص من إطلاق المبادرات والبرامج والمشروعات البحثية لتقديم الدعم اللازم لمرضى التوحد، وضمان توفر خدمات الرعاية التشخيصية والعلاجية لهم وفق أفضل الممارسات العالمية».وأكد معاليه أنَّ دائرة الصحة أبوظبي تولي اهتماماً بالغاً بضرورة ضمان تمتع الأطفال بالنمو الأمثل في مراحل حياتهم الأولى، وتلبية احتياجاتهم الصحية، لينعموا بالصحة ويكونوا قادرين على المشاركة في رسم ملامح مستقبل الدولة وتحقيق أهدافها الطموحة، حيث يُعد التشخيص المبكر لمرض التوحد من أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتحسين حياة المرضى.

وأشار معاليه إلى أن التوحد يمثل تحدياً عالمياً، وعلينا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهته والحد من تداعياته على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال تمكين الأشخاص الذين يعانون من التوحد من الوصول إلى أعلى مستويات إمكاناتهم، وتعزيز التفاعل الاجتماعي لديهم، وبذل الجهود التثقيفية لرفع الوعي بالتوحد وكيفية التعامل معه، ليتمكن أولياء الأمور وكافة أفراد المجتمع من التعرف على السبل المثلى لدعم المصابين بالمرض، وتمكينهم من التغلب على تحدياته.