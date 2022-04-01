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محمد بن راشد: من دروس إكسبو 2020 .. أن التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل
محمد بن راشد
1 ابريل 2022 22:09

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، أن من دروس إكسبو 2020 .. التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «من دروس إكسبو 2020 .. أن التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل .. عشرات فرق العمل من الجانب الأمني والعسكري والسياسي والإعلامي والحكومي عملت كفريق واحد لإنجاح إكسبو .. لهم من شعب الإمارات تحية وتقدير ومحبة بقدر انجازهم العظيم وبقدر ترسيخ اسم الامارات عالمياً وتاريخياً».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
إكسبو 2020 دبي
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