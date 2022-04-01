الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طِناً من المواد الغذائية إلى ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد الغذائية إلى ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي المباشر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، والذي شمل إرسال 13 طائرة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية منها 7 طائرات إلى إقليم تيغراي تحمل 220 طناً.

وصرح سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا بأن إرسال المساعدات يأتي في إطار جهود دولة الإمارات في تقديم كافة أوجه الدعم للدول التي تعاني من ضائقة ولا سيما النساء والأطفال، لمساعدتهم في التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قدمت 85 مليون دولار أميركي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ونوه سعادته إلى أن دولة الإمارات دائما من أوائل الدول في تقديم الجهود الإغاثية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن العالم يجب أن يتضامن ويقف صفاً واحداً تجاه القضايا الإنسانية الملحة، وأن يسخر الجهود كافة لإغاثة المحتاجين حول العالم.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت بإرسال 500 طن من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى أديس أبابا وميكيلي منذ مطلع 2022 وحتى نهاية مارس من العام الجاري.