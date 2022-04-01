محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك … أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان .. والسلامة والاسلام .. وجعله الله شهر خير وبركة على العالم وجميع المسلمين».