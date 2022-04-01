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محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك
محمد بن راشد
1 ابريل 2022 20:42

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك … أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان .. والسلامة والاسلام .. وجعله الله شهر خير وبركة على العالم وجميع المسلمين».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
شهر رمضان المبارك
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