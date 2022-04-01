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سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة حمد النيادي
سيف بن زايد لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
1 ابريل 2022 20:12

العين (وام)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة حمد راشد النيادي. 
وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس الصاروج بمدينة العين، عن صادق التعازي لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

  • نهيان بن مبارك خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
    نهيان بن مبارك خلال تقديمه واجب العزاء (وام)

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة حمد راشد النيادي، وذلك خلال زيارة معاليه مجلس العزاء في منطقة الصاروج بمدينة العين. وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

نهيان بن مبارك
سيف بن زايد
الإمارات
حمد النيادي
سالم راشد محمد النيادي
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