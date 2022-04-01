محمد بن زايد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. وندعو الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة على وطننا العزيز، ويديم علينا وعلى العالم الأمن والاستقرار».















