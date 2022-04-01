غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وأوضح معاليه أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة.. فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غداً السبت الموافق 2 أبريل 2022 م هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.

وبهذه المناسبة الكريمة، رفع معاليه وأعضاء اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية. كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.