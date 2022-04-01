شرطة أبوظبي تحدد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر "نافذتي"

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء عن بعد في الإمارة عبر تطبيق نافذتي /الزيارة عن بعد/ خلال شهر رمضان المبارك. ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد وإحضار نتيجة / PCR / سلبية لا تتعدى 72 ساعة أو المرور الأخضر ببرنامج الحصن. وأوضحت أنه وفقاً للمدة القانونية ستكون الزيارة محددة بفترة لا تقل عن 14 يوماً بين كل زيارة وأخرى للنزيل الواحد وذلك للزوار من أهالي وأقارب الرجال والنساء اعتباراً من أول يوم في شهر رمضان المبارك من الساعة 2:00 ظهراً لغاية الساعة 4:00 مساءً ، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً لغاية الساعة 12:00 ظهراً. وذكرت المديرية أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية لذوي النزلاء توضح لهم مواعيد وأماكن الزيارة في مراكز الشرطة المعتمدة.