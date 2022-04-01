«تعليم» تحدد مواعيد تسجيل الطلبة في «الحكومية»

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم عن إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية في الدولة من 17 إلى 29 أبريل الجاري، وذلك للعام الدراسي 2022-2023. وسيكون التسجيل متاحاً أيضاً للطلبة الوافدين في المدارس الخاصة خلال الفترة نفسها.

وأوضحت «تعليم» بأن اليوم هو آخر موعد من المرحلة الأولى من تسجيل الطلبة المواطنين في كافة المراحل الدراسية، وكذلك الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة إلى الحكومية، والطلبة المواطنين ومن في حكمهم من خارج الدولة.

وأشارت تعليم إلى عدم التأخر في تسجيل الطلبة والالتزام بالمواعيد المحددة، بما يضمن مقاعد الطلبة للعام الدراسي المقبل. ودعت «تعليم» أولياء الأمور إلى الاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي توفرها على موقعها الإلكتروني لإنجاز المعاملات بيسر وتوفير الوقت والجهد من دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين.

وعددت ثمانية من الخدمات التي تقدمها للجمهور مهي طلب تصديق شهادة دراسية لطلبة التعليم العام، وطلب التأكد من صحة الشهادة الدراسية، وطلب إصدار شهادة ترك الدراسة من المدارس الحكومية، وطلب تعديل بيانات طالب سابق، وطلب تسديد الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين في المدارس الحكومية، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن التسلسل الدراسي للطالب في المدارس الحكومية، وطلب إصدار شهادة استمرارية دراسة للطالب، وطلب تسجيل في الدراسة المنزلية.

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم إلى أوقات عمل مركز الاتصال خلال شهر رمضان، وهي من الثامنة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس، ومن الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر يوم الجمعة.