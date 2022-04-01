مركز النقل المتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خلال رمضان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري /2022/.

وأوضح المركز أن اثنين من مراكز إسعاد المتعاملين ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان، هما مركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، ومركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءً، فيما ستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً.

كما يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفيما يخص مواعيد خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان، سيتم العمل حسب النظام الحالي حيث ستُطبق رسوم المواقف العامة السطحية من يوم السبت إلى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً، وستكون الرسوم مجانية في يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية. و تقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، التي تُطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة المرور والتنقل خلال الشهر.

ستكون خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها طوال أيام الأسبوع من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 01:00 صباحاً، أما خدمات الضواحي ستعمل من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 صباحاً، باستثناء بعض الخدمات التي ستكون متوفرة للجمهور على مدار 24 ساعة، وهي الخدمة رقم: 22-54-65-67-101-110-A1-A2. وسيبقى التواتر الزمني لمعظم خدمات الضواحي من دون تغيير، بينما سيكون هناك تغيير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات داخل جزيرة أبوظبي. وفي مدينة العين وضواحيها، ستعمل شبكة النقل بالحافلات العامة خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، وسيبقى التواتر الزمني لمعظم خدمات الضواحي من دون تغيير، بينما سيكون هناك تغير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات داخل مدينة العين. وستكون خدمات حافلات النقل العام في منطقة الظفرة خلال الشهر الفضيل متوفرة حسب ساعات التشغيل الاعتيادية باستثناء تعديلات طفيفة، فيما ستتوقف الحافلات عن العمل خلال فترة الإفطار. اما بالنسبة لخدمة أبوظبي إكسبرس، ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بخدمة حافلة عند الطلب، ستعمل هذه الخدمة حسب الجدول الحالي من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً طوال أيام الأسبوع. و يمكن الاطلاع على مواعيد الحافلات وخدمات النقل العام، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.