شرطة الشارقة تضع خطة أمنية شاملة لاستقبال رمضان

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها لإستقبال شهر رمضان المبارك بخطة أمنية ومرورية متكاملة بهدف تعزيز التدابير الوقائية و الأمنية الشاملة على مستوى الإمارة بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة. وذكر العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة أن الإدارات كافة تأهبت لتعزيز السلامة العامة خلال شهر رمضان المبارك وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة الآنية ، مشيراً إلى أن كافة الدوريات الأمنية والمرورية والمدنية ستقوم بمهامها وفق الخطط المعدة داخل مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وستعمل جهات الإختصاص بتنظيم حركة السير بجميع الميادين وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام. وأوضح العميد الناعور أن شرطة الشارقة اتخذت إجراءات عدة لمحاربة كافة السلوكيات التي تنشط خلال الشهر الفضيل كالتسول والباعة الجائلين مؤكداً الدور الحيوي الذي يجب أن يشارك فيه أفراد المجتمع في محاربة هذه السلوكيات بالتبليغ الفوري عنها من خلال القنوات الرسمية التي خصصتها كالرقم الساخن لإدارة التحريات والمباحث الجنائية 80040، أو مركز الاتصال 901 أو خدمة "حارس" المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة أو الموقع الإلكتروني لها. و أكد أن غرفة العمليات تتعامل مع كافة البلاغات التي ترد إليها على مدار الساعة و على وجه السرعة ووفق معايير الجودة والكفاءة داعيا الجمهور إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 999 عند تعرضهم لأي طارئ أو طلب المساعدة ، موضحا أن المكالمات غير الطارئة تتسبب في إهدار الوقت والجهد مؤكداً أن الحالات غير الطارئة قد خصص لها الرقم 901 للرد على كل الاستفسارات والبرامج المتعلقة بالخدمات العامـة داعيا أفراد الجمهور إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والتعاون مع الأجهزة الشرطية في تعزيز الأمن والأمان.









