شرطة أبوظبي تطلق النسخة الثانية من "شهرنا طاعة والتزام"
شرطة أبوظبي تطلق حملتها "شهرنا طاعة والتزام"
1 ابريل 2022 14:38
تُطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الثانية من الحملة الإعلامية التوعوية "شهرُنا..طاعة والتزام"، خلال شهر رمضان المبارك في إطار استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم وضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع بتوفير أرقى الخدمات.
وأعدت شرطة أبوظبي خطة أمنية شاملة لتوفير كل السبل والتدابير التي تكفل الأمن و السلامة للمجتمع ضمن جاهزيتها للشهر الفضيل وتعزيزا لوعي أفراد المجتمع وضمان سلامتهم .
تشارك في الخطة قطاعات شرطة أبوظبي التي أكملت استعدادها بكل إمكاناتها لتأمين راحة وسلامة الجمهور . فمن المقرر في هذا الشأن أن يطلق قطاع الأمن الجنائي حملة لمكافحة التسول وتعزيز وسائل مكافحة هذه الآفة وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور وتوعيتهم بمخاطر التجاوب مع المتسولين.
وأعلنت شرطة أبوظبي عن استعداد مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية لتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لجميع فئات المجتمع وحثهم على التواصل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.
وأوضحت أن الخطة تشمل الجانب المروري والذي يتضمن تكثيف الرقابة على الطرق وحول المساجد " أثناء صلاة التراويح" وتشديد الضبط المروري للمخالفين عن طريق الأنظمة الذكية وتوفير الانسيابية المرورية. و تنفذ مديرية المؤسسات العقابية و الاصلاحية بقطاع أمن المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية مبادرة المير الرمضاني إلى جانب عدد من الفعاليات للنزلاء كالبطولات الرياضية و إيجاد أجواء للتنافس الرياضي في بيئة تتيح لهم التحلي بالأخلاق الرياضية وتنمية المهارات إلى جانب المسابقات الثقافية وغيرها. و تنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع مجالس رمضانية تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة بالتعاون مع ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية ، كما تنفذ عددا من الحملات حول النصب الهاتفي والتسول والإزعاج في الأحياء السكنية ونلتزم لننتصر وغيرها.
وتبث إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام حلقات تلفزيونية يومية عبر شاشات قنوات "أبوظبي للإعلام"، ومنصات التواصل الاجتماعي تقدمها وجوه اعلامية من الكوادر النسائية بشرطة أبوظبي وتهدف إلى توعية المشاهدين بالتدابير الوقائية والسلوكيات الايجابية في شهر رمضان المبارك. و أكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على خدمة أمان خلال الشهر الفضيل والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف /8002626/، والاتصال الدولي /009718002626/، والرسائل النصية /2828/، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae وتنظم إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة /اطعم تؤجر/ بالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي والتي تتضمن توزيع وجبات إفطار يومياً على قائدي المركبات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
وتستعد إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع لإطلاق حملة أسرية بعنوان " نحتويهم لنحميهم" .. كما تنظم بطولات رياضية للأحداث لما لها من أهمية كبيرة في عملية تأهيلهم عبر تشجيع الحدث على شغل وقت فراغه بما ينفعه نفسياً وجسديا.
وينظم مكتب شؤون الشرطة النسائية طيلة أيام الشهر الفضيل مجالس رمضانية في أبوظبي والعين والظفرة بهدف نشر الوعي الأمني والاجتماعي بين المنتسبات حول مختلف القضايا الثقافية والمجتمعية وتعريفهن بالخدمات التي تقدمها قطاعات شرطة أبوظبي ودورها في نشر الأمن والأمان في المجتمع. كما تطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ حملة توعية بمخاطر الألعاب النارية في إمارة أبوظبي وتهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها ، إلى جانب العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة التي تنظمها المديريات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الشهر الفضيل.