الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام في أفغانستان

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وام)

أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، أن الإمارات العربية المتحدة تتابع عن كثب الوضع الإنساني الصعب للشعب الأفغاني، وتضم صوتها إلى دعوة المجتمع الدولي للتعاون لحل هذه الأزمة الإنسانية، ومد يد المساعدة الإغاثية لتوفير سبل العيش الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً، والتي زادت من شدة الأوضاع في العديد من دول المنطقة التي تعاني في الأصل من تدهور في أوضاعها الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعاليات المؤتمر الوزاري لحشد الدعم الدولي لمساندة الشعب الأفغاني، بتنظيم من حكومة دولة قطر والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والأمم المتحدة، ومشاركة عدد من ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الدولي، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لأفغانستان وشعبها. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها في تخطي الأزمات والكوارث التي عانت منها سواء الطبيعية أو الناجمة عن الحروب، وخلال عام 2021 وحتى الآن بلغت القيمة الإجمالية للإمدادات الإماراتية لأفغانستان نحو 200 مليون دولار أميركي، حيث دشنت دولة الإمارات جسراً جوياً إغاثياً عبر تسيير طائرات محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية، استفاد منها أكثر من مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلاً عن تقديم مساعدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى مساهمتها بإجلاء أكثر من 41 ألفاً من الأفغان والرعايا الأجانب خلال شهر أغسطس الماضي، واستضافة الآلاف من العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان بشكل مؤقت، لحين توجههم إلى دول أخرى.

وأشار معاليه في ختام كلمته، إلى أن دولة الإمارات ترى أهمية مواصلة الدعم وتقديم الإغاثة والتركيز المكثف على جهود استعادة الاستقرار والتعافي كجزء من استراتيجية أشمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي، مؤكداً على أهمية السعي لدعم الجهود لتوفير تعليم الفتيات ضمن الجهود الإنسانية.

وتعهدت 41 دولة بأكثر من 2,44 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان ودول مجاورة خلال العام الجاري.

وتم الإعلان عن ذلك مساء أمس الأول، من جانب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا في ختام مؤتمر دولي لجمع تبرعات. وفي المؤتمر الافتراضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن 95% من الأفغان لا يجدون قوت يومهم، مضيفاً أنه بسبب تنامي الفقر، يضطر السكان إلى بيع أطفالهم أو أجزاء بشرية لإطعام أسرهم.

وللتصدي للمشكلة، دعا جوتيريش لتخصيص 4,4 مليار دولار لمساعدات إنقاذ الحياة.

وستوفر ألمانيا 200 مليون يورو إضافية حسبما قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في المؤتمر.

وطغى على الاجتماع قرار حركة «طالبان» الأخير بمواصلة منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

وعبر المشاركون عن دعمهم للشعب الأفغاني ودعوا «طالبان» للتراجع عن قرارها.

وشددت الدول المانحة أيضاً أنه يجب أن يتم توزيع تبرعاتهم على أولئك الذين هم في احتياج للمساعدات بعيداً عن تدخل «طالبان». ودعا عدد من الدول بما في ذلك الصين وروسيا، إلى تطبيع العمل مع النظام المصرفي الأفغاني، والإفراج عن احتياطات البنك المركزي الأفغاني.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 24,4 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.

ويحتاج سكان أفغانستان الآن إلى مساعدات إنسانية تعادل ثلاثة أمثال المساعدات التي كانت مطلوبة في العام الماضي.

ويواجه نحو نصف سكان أفغانستان الجوع. وتستهدف أموال المساعدات المطلوبة تمويل توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى إلى جانب الإجراءات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وانكمش الاقتصاد الأفغاني بنحو الثلث في أعقاب انسحاب القوات الدولية وسيطرة «طالبان» على الحكم في البلاد في أغسطس من العام الماضي.



25 قتيلاً وجريحاً بانفجار في هرات

أعلن مسؤولون مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في انفجار قنبلتين بشكل متتابع في مدينة هرات بغرب أفغانستان أمس.

ووقع الحادث عندما تجمع فتيان وأطفال للعب في أرض مزروعة بالألغام.

وقال ثابت هروي المتحدث باسم مكتب الاستخبارات في هرات: «5 قتلوا وأصيب 20 آخرون».

وأضاف هروي أن الشرطة المحلية أبطلت مفعول قنبلتين أخريين عثر عليهما في المنطقة.

وأكد أن الألغام أزيلت بكاملها من المنطقة في الآونة الأخيرة في إطار التخلص من جميع الذخائر غير المنفجرة المتبقية من الحرب، مشيراً إلى أن القنابل التي انفجرت قد تكون زرعت قبل أن تأتي المجموعة للعب.

وأكد إبراهيم محمدي رئيس خدمة الإسعاف في هرات حصيلة القتلى قائلاً إن بينهم طفلاً.