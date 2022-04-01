محمد بن زايد: «إكسبو 2020 دبي» دورة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دورة إكسبو 2020 دبي كانت استثنائية بقيادة فكر يجيد التعامل مع التحديات.ووجه سموه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولكل فرق العمل في إكسبو 2020.

وقال سموه عبر «تويتر»: «الحمد لله أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم.. نظمنا دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات.. شكراً أخي محمد بن راشد، وشكراً لكل فرق العمل في إكسبو 2020 .. وعميق الأمنيات بالتوفيق لليابان الصديقة في تنظيم معرض إكسبو 2025».

وكانت اختتمت أمس أضخم دورة للحدث، حيث شارك في «إكسبو 2020 دبي» الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2021، أكثر من 190 دولة، فضلاً عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والشركات المحلية والعالمية، وكذلك الهيئات الأكاديمية، وضمن أكبر دورة انعقاد لأضخم معارض العالم وأعرقها تاريخاً وأشملها محتوى، وربما أهمها وأعمقها أثراً نظراً لتوقيتها الذي يتأهب فيه العالم لانطلاقة جديدة لركب التقدم والتنمية.