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هنأ بنجاح «إكسبو» الاستثنائي.. هزاع بن زايد: صنع مستقبل أفضل للبشرية
هنأ بنجاح «إكسبو» الاستثنائي.. هزاع بن زايد: صنع مستقبل أفضل للبشرية
1 ابريل 2022 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن أجمل التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وللإمارات، بالنجاح الاستثنائي لـ«إكسبو 2020 دبي». وأكد سموه اجتماع شعوب الأرض وثقافاتها في الإمارات في أجواء من الأمن والأمان والصداقة والتسامح، وتوحدت عقولهم لتصنع مستقبلاً أفضل للبشرية.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مع ختام #إكسبو2020 دبي أجمل التبريكات للإمارات والشيخ محمد بن راشد ولنا جميعاً بالنجاح الاستثنائي الذي حققه هذا الحدث العالمي، حيث اجتمعت في مكان واحد شعوب الأرض وثقافاتها في أجواء من الأمن والأمان والصداقة والتسامح، وحيث توحدت العقول وتحاورت لصنع مستقبل أفضل للبشرية».

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إكسبو 2020 دبي
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