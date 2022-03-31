«إكسبو 2020» يحتفي بيوم المكتب الدولي للمعارض.. ونهيان بن مبارك: نجحنا في إبهار العالم

دبي (وام)

اجتمع منظمو إكسبو 2020 دبي، أمس الأول والمشاركون فيه للاحتفاء بالمكتب الدولي للمعارض بمناسبة يومه الخاص، ويأتي الاحتفال بيوم المكتب الدولي للمعارض بعد توالي الاحتفالات بالأيام الوطنية والأيام الفخرية للمشاركين في إكسبو 2020 دبي على مدار 182 يوما، هي مدة انعقاد الحدث الدولي. وتتيح هذه المناسبة فرصة للمكتب الدولي للمعارض ودوله الأعضاء للاحتفال بهذه النسخة من إكسبو الدولي مع ختام فعالياتها، إلى جانب الاحتفاء بالإنجازات التي تحققت.

وأقيم الحفل في ساحة الوصل، وجمع شخصيات بارزة من دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض، فضلا عن ممثلين عن الدول الأعضاء، لحضور مراسم رفع العلم وعزف نشيد المكتب الدولي للمعارض. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: «مع قرب إغلاق بوّابات إكسبو، فإننا ننظر بكل باعتزاز إلى ما تخلل الأشهر الستة الماضية من تبادلات هادفة، واحتفالات، والتزامات قطعناها على أنفسنا. ونؤكّد بكل ثقة أننا نجحنا في الوفاء بوعدنا بإبهار العالم بحدث دولي استثنائي، وذلك بفضل الدعم الهائل الذي تلقيّناه من المكتب الدولي للمعارض إضافة إلى التزام جميع المشاركين والشركاء الدوليين». وأضاف معاليه: «يُسعدنا أن نُعلن بكل فخر أن إكسبو 2020 دبي استقبل أكثر من 23 مليون زيارة، من بينها ثلاثة ملايين زيارة من طلاب المدارس، وأكثر من 13.000 مسؤول حكومي، وأكثر من 80 من قادة الدول، ولا يسعنا إلا أن نعرب عن خالص الشكر لجميع من ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وبخاصة المشاركين، الذين شاركوا معنا نجاحاتهم وطموحاتهم وسماتهم الفريدة، وأسهموا في إثراء حوارنا الهادف عبر مساهمتهم في برامجنا». من جهته، قال معالي ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «شكّل إكسبو 2020 دبي، منارة تفاؤل مشبَّعة بقيم التعاون والتقدم التي قام عليها المكتب الدولي للمعارض، وقد أظهر أن العالم ينادي أكثر من أي وقت مضى بكل ما تمثله معارض إكسبو الدولية: الرغبة في الأخوّة، والابتكارات الجريئة، والتفاؤل بالمستقبل». يوم المكتب الدولي للمعارض هو مناسبة تجتمع فيها الدول الأعضاء في هذه المنظمة الحكومية الدولية، لتجدد التأكيد على التزامها بقيم إكسبو المتمثلة في التعليم والابتكار والتعاون، وتحتفي باستمرارية المسيرة من إكسبو دولي إلى آخر.

عروض ثقافية

تضمنت مراسم الاحتفال عروضا ثقافية تُمَثِّل دولة الإمارات، الدولة المُضيفة لإكسبو 2020 دبي، واليابان، الدولة المُضيفة لإكسبو الدولي التالي، والذي سيُقام في أوساكا، في منطقة كانساي، عام 2025. وأقيمت أيضا نسخة خاصة من سلسلة محادثات المجلس العالمي، وهي الأخيرة التي تُعقد أثناء فعاليات إكسبو 2020 دبي، في إطار الاحتفال بيوم المكتب الدولي للمعارض، وتهدف المناقشة، التي تحشد كوكبة كبيرة من قادة الفكر العالميين حول موضوع بعنوان «مستقبل مشترك»، إلى استكشاف مستقبل غير مؤكد، في ضوء رؤى سلسلة جلسات المجلس العالمي التي عُقدت حتى الآن.