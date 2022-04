حكومة الإمارات تفوز بالميدالية الذهبية ضمن جوائز المكتب الدولي للمعارض

دبي (وام)

منح المكتب الدولي للمعارض «الميدالية الذهبية» لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ولحكومة دبي، وتسلمها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعد أعلى تكريم يقدم للمنظمات والأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في نجاح الحدث الدولي.

جاء ذلك في حفل توزيع جوائز المكتب الدولي للمعارض الذي أقيم أمس الأول، وأعلن عن الفائزين بجوائز المشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي.

وفيما يتعلق بأسماء الأجنحة الفائزة بالجوائز، وفي فئة الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية، الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة A «أكبر من 2.500 متر مربع»، ونال الجائزة الذهبية جناح المملكة العربية السعودية، والجائزة الفضية جناح سويسرا، والجائزة البرونزية جناح الصين.

وفيما يخص الأجنحة المبنية من قبل الدول الفئة B «بين 1.750 متراً مربعاً و2.500 متر مربع»، نال الجائزة الذهبية جناح هولندا، والجائزة الفضية جناح النمسا، والجائزة البرونزية جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفيما يخص الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة C «أصغر من 1.750 متراً مربعاً»، نال الجائزة الذهبية جناح سنغافورة، والجائزة الفضية جناح فنلندا، والجائزة البرونزية جناح قطر.

وفي فئة تصميم المعرض -الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة A «أكبر من 2.500 متر مربع»، نال الجائزة الذهبية جناح اليابان، والجائزة الفضية جناح باكستان، والجائزة البرونزية جناح إسبانيا.

وفيما يتعلق بالأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة B «بين 1.750 متراً مربعاً، و2,500 متر مربع»، حصد الجائزة الذهبية جناح البيرو، والجائزة الفضية جناح بولندا، والجائزة البرونزية جناح مصر.

وفيما يخص الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة C «أصغر من 1.750 متراً مربعاً»، نال الجائزة الذهبية جناح المغرب، والجائزة الفضية جناح الجزائر، والجائزة البرونزية جناح فلسطين.

وفيما يتعلق بالأجنحة المستأجرة، نال الجائزة الذهبية جناح المكسيك، والجائزة الفضية جناح لاتفيا، والجائزة البرونزية جناح الجبل الأسود.

وعلى صعيد أجنحة مناطق الموضوعات - منطقة الفرص، حصد الجائزة الذهبية جناح تونغا، والجائزة الفضية جناح جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجائزة البرونزية جناح فيجي.

وفيما يتعلق بأجنحة مناطق الموضوعات - منطقة الاستدامة، نال الجائزة الذهبية جناح سيشل، والجائزة الفضية جناح كمبوديا، والجائزة البرونزية جناح سورينام.

وفي أجنحة مناطق الموضوعات - منطقة التنقل، نال الجائزة الذهبية جناح الكرسي الرسولي «الفاتيكان»، والجائزة الفضية جناح ساحل العاج، الجائزة البرونزية جناح جامايكا.

وفي فئة تقديم الموضوعات - الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة A «أكبر من 2.500 متر مربع»، حصد الجائزة الذهبية جناح ألمانيا، والجائزة الفضية جناح كازاخستان، والجائزة البرونزية جناح إيطاليا.

وبشأن الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة B «بين 1.750 متراً مربعاً، و2,500 متر مربع»، حصد الجائزة الذهبية جناح عُمان، والجائزة الفضية جناح هنغاريا، والجائزة البرونزية جناح السويد.

وعلى صعيد الأجنحة المبنية من قبل الدول - الفئة C «أصغر من 1.750 متراً مربعاً»، نال الجائزة الذهبية جناح ماليزيا، والجائزة الفضية جناح ليتوانيا، والجائزة البرونزية جناح كولومبيا.

وفيما يخص الأجنحة المستأجرة، نال الجائزة الذهبية جناح سوريا، والجائزة الفضية جناح الغابون، والجائزة البرونزية جناح فيتنام.

وبشأن أجنحة مناطق الموضوعات - منطقة الفرص، حصد الجائزة الذهبية جناح رواندا، والجائزة الفضية جناح إثيوبيا، والجائزة البرونزية جناح قرغيزستان.

وفيما يخص أجنحة مناطق الموضوعات - منطقة الاستدامة، نال الجائزة الذهبية جناح اليمن، والجائزة الفضية جناح غينيا، والجائزة البرونزية جناح جزر القمر.

وبشأن أجنحة مناطق الموضوعات - منطقة التنقل، نال الجائزة الذهبية جناح السلفادور، والجائزة الفضية جناح مولدوفا، والجائزة البرونزية جناح منظمة التعاون الإسلامي.

وكرمت ميداليات المكتب الدولي للمعارض وجوائز الابتكار المنظمات والأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في نجاح إكسبو 2020 دبي، ومنحت الميدالية الذهبية، وهي أعلى تكريم يقدمه المكتب الدولي للمعارض لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وحكومة دبي، وتسلمها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وضمت سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وداوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

فيما تمثلت الجهات المعنية في إكسبو 2020 دبي في كل من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي اللواء طلال بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء خبير راشد المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، والدكتور عامر شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، والدكتورة حنان السويدي، رئيس قسم الاختبارات في التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، وأحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، وخليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي محمد الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي وتسلمها رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 والمفوض العام لسويسرا لدى إكسبو 2020. أما الميدالية الفضية فقد منحت لكل من: «متطوعي إكسبو 2020 دبي» وتسلمها مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر والموارد البشرية في إكسبو 2020 دبي، «شباب دولة الإمارات العربية المتحدة» وتسلمتها معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، «الصحافة والإعلام» تسلمتها منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

جوائز الإمارات تبتكر

تخصص جوائز «الإمارات تبتكر»، وهي مبادرة أطلقت لأول مرة في فبراير 2021 للاحتفال بالأفكار المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جوائز لأجنحة إكسبو 2020 دبي التي عرضت ابتكارات رائعة فيما يتعلق بالموضوعات الثلاثة متمثلة بالفرص والتنقل والاستدامة. ومنحت جائزة أفضل ابتكار يحقق الاستدامة لـ: جناح هولندا عن إنجاز هيكل المزرعة العمودية، وجناح إيطاليا لحصوله على شهادة الاستدامة ISO 20121. ومنحت جائزة أفضل ابتكار يحقق الفرص لـ: جناح جمهورية التشيك عن نظام إنتاج المياه «إس إيه دبليو إي آر»، وجناح تونس عن روبوت الدوريات المستقلة «بي-غارد». ومنحت جائزة أفضل ابتكار يحقق التنقل ل: جناح المملكة العربية السعودية عن مصاعده المائلة، وجناح السويد عن نظام إنكيدو الأمني.

يعد تكريم المشاركة تقليداً عريقاً تتبناه معارض إكسبو الدولية منذ إقامة المعرض الكبير، وهو أول إكسبو دولي، عام 1851 في لندن، وبعد توقف مؤقت عن تقديم الجوائز في معارض إكسبو الدولية، أعيد إحياء هذا التقليد قبل إكسبو 2005 أيتشي. يحمل إكسبو 2020 دبي شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر تجمع عالمي يقام منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19، حيث جمع أكثر من 190 دولة من جميع أنحاء العالم، واستقبل أكثر من 23 مليون زيارة مذ افتتح أبوابه في الأول من أكتوبر 2021.