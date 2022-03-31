«الإمارات للسرطان» تدشن فرعاً لها في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشنت جمعية الإمارات للسرطان أمس فرعها في إمارة رأس الخيمة، وذلك في حفل أقيم بقاعة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فرع الظيت، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من المسؤولين والأطباء وشركاء الجمعية وممثلين عن الجمعيات الخيرية والإنسانية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمتطوعين.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، في كلمة الافتتاح، أن فرع الجمعية الجديد في رأس الخيمة، سيسهم في تسهيل عملية وآلية التواصل مع المراجعين، وبالتالي تفعيل قيمة العطاء المادي والمعنوي في هذه الإمارة، إضافة إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تتمثل في نشر الوعي المجتمعي عن خطورة مرض السرطان، ودعم برامج التوعية حول مرض السرطان والحد والوقاية منه من خلال الحملات والأنشطة التثقيفية والفعاليات المجتمعية.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على تسهيل حصول المرضى المعوزين على كافة التسهيلات المتعلقة بالناحية العلاجية، وتقديم الرعاية لمرضى السرطان وذويهم، خاصة المعوزين.

وقدم محمد خميس الكعبي، مدير عام الجمعية، عرضاً لأهم إنجازات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت ما يقارب مليوني درهم كمساعدات مالية شملت حوالي 1700 حالة مريض سرطان، منها المساعدات العلاجية بقيمة مليون ونصف المليون درهم تقريباً. وأضاف الكعبي: «لا تزال الجمعية تتوسع في أداء أدوارها المجتمعية في كل المجالات الخيرية والإنسانية، حيث سيتم قريباً افتتاح فرعاً في إمارة عجمان، إضافة إلى خدمات الجمعية من خلال فرع العاصمة في أبوظبي والفرع الرئيسي بمدينة العين، حيث يصل إجمالي الحالات التي تستقبلها الجمعية سنوياً إلى ما يقارب 150 حالة في كافة فروعها».

وتخلل الحفل الذي قدمته الإعلامية مريم الحمادي عرضاً لفيلم وثائقي عن شهادات بعض المرضى خلال رحلة العلاج والتعافي، وقدمت غوية البادي محطات ومواقف من رحلتها مع مسيرة الجمعية منذ مرحلة التأسيس في العام 2013، كما ألقى الدكتور الشاعر سيف المزروعي في المناسبة قصيدة وجدانية وإنسانية.

وفي ختام الحفل، كرّمت الجمعية رجل الأعمال وليد محمد عبدالكريم الذي تبرع بمقر للجمعية في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب تكريم عدد من الجهات الحكومية والرعاة والمتطوعين.