توقيع «إعلان الثقافة والرياضة من أجل السلام»

دبي (وام)

أقامت الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام التاريخية، «الإمارات ومملكة البحرين والمملكة المغربية وإسرائيل»، أمس، حدثاً رياضياً بمشاركة 22 لاعباً لكرة القدم، بما في ذلك لاعبون من أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، وآلاف المشجعين.

وأقيمت مباراة كرة القدم ضمن سلسلة من البرامج التي نظمتها تلك الدول في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وشهد الحدث مشاركة نجوم عالميين من بينهم كاكا وجوليو سيزار «البرازيل»، وكارلوس بويول ومايكل سلجادو «إسبانيا»، وخافيير سافيولا «الأرجنتين» وجي-جي أوكوتشا «نيجيريا»، وروبرت بيرس وباكاري سانجا وكلود ماكاليلي «فرنسا»، وكليرانس سيدورف «هولندا».

فيما مثل الإمارات، بخيت سعد وبشير سعيد وحميد فاخر ووليد سالم سليمان، وكل من ماعور بوزاجالو وتال بن حاييم وسالم توما، إسرائيل، وعبدالرحمن زايد وأحمد حسن راشد ومحمود عبدالرحمن، البحرين.

ونظم الفعالية محمد آل خاجة، سفير الدولة لدى إسرائيل، والدكتور توماس آر نيدس، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، بهدف إقامة علاقات وطيدة بين الشعوب من خلال الدبلوماسية الرياضية والتبادل الثقافي. وأعرب آل خاجة عن أمله في أن يرى الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، تنظم أحداثاً مشتركة إضافية، من أجل الجمع بين مختلف شعوب المنطقة وثقافاتها، والتوصل إلى سرد أكثر إشراقاً وصحة واستدامة لمنطقتنا، مع السماح لهذه القصص المتميزة بأن تتبناها الشعوب في المنطقة، بما في ذلك الشباب الذين يجب التواصل فيما بينهم من أجل المضي قدماً.

وأضاف: «إن السلام القوي يقوم على أساس العلاقات الوطيدة بين مواطني دول الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في جعل شعوب دولنا تشارك معاً في فعاليات ترفيهية ورياضية، وأن تقيم شراكات وصداقات».

وقال معالي هيلي تروبير، وزير الرياضة والثقافة الإسرائيلي: «إن الروابط بين الشعوب والأمم لا يتم التعبير عنها فقط عبر توقيع الاتفاقيات.. هذه هي البداية فحسب، فالروابط الحقيقية تتم بين الشعوب عن طريق التواصل المباشر في الملاعب الرياضية، وفي قاعات الحفلات الموسيقية».

وشارك اللاعبون والوزراء والسفراء وضيوف الشرف عقب مباراة كرة القدم، في فعالية طهي خاصة أقامها الطهاة المشهورون محمد بايا من المغرب، ويوسف وصلاح زينل من البحرين، وأفيفيت بريال من إسرائيل، وخالد الساعدي الإمارات.

وقد وقع كل من وزراء الرياضة والثقافة من كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام على «إعلان مشترك حول الثقافة والرياضة من أجل السلام»، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في هذا المجال.