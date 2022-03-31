حزمة توصيات حيوية في ختام أعمال «عجمان الدولي للبيئة»

عجمان (الاتحاد)

اختتم أمس مؤتمر عجمان الدولي السادس للبيئة أعماله، وأعلن عن حزمة توصيات حيوية وعملية. وكان المؤتمر قد عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبمشاركة محلية ودولية واسعة.

وقد وجه المشاركون والخبراء تحية شكر وامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان في نهاية أعمال المؤتمر لرعايته ودعمه المؤتمر. وناقش الخبراء أوراق عمل مهمة توزعت على محاور جلسات المؤتمر الذي عقد بتنظيم من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تحت شعار: مستقبل الاستدامة البيئية، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان:«إن للمؤتمر عدة أهداف ومن أبرزها العمل على دعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنشاء خريطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني، والجمع بين العلماء والمهنيين وصانعي السياسات من مجموعات متنوعة من المنظمات الدولية والوطنية، تفضيلاً عن المؤسسات الأكاديمية، لتبادل المعرفة حول إنشاء بيئة ذكية ومستدامة». وأضاف الحوسني:«تم استعراض آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تنفيذها في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق توقعات عام 2071. واستكشاف العوامل والممارسات الرئيسية لتحقيق الطاقة الخضراء وجودة الهواء، وتشكيل مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة، والحفاظ على منظور طويل الأمد للثورة الصناعية الرابعة وشكلها المستقبلي». وأشار الخبراء والمشاركون إلى لفت الانتباه إلى المستويين العالمي والمحلي، حيث إن تغير المناخ قد يشكل مخاوف بيئية كبيرة تؤثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً مبكراً وكبيراً لهذه القضية من خلال تدشين سياسيات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز البيئة الخضراء في المجال الاقتصادي وزيادة كفاءة الطاقة، والتركيز على الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة.