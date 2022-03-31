كهرباء الشارقة تنير طرقات المنطقة الحرة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 530 عمودا وتمديد كايبلات بطول 32 كم وتركيب 17 صندوق إنارة ضمن مشروع إنارة الطرق بالمنطقة الحرة لمطار الشارقة وذلك خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء أن تنفيذ مشروع إنارة الطرق بالمنطقة الحرة لمطار الشارقة يعتبر من المشروعات الضرورية التي تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الشركات للأعمال وتساهم في تطوير المنطقة وتوفير الأمن والسلامة والمظهر الجمالي والحضاري وجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تبني أفضل الممارسات في خدمة المستثمرين بطريقة مستدامة، وتقديم خدمات متكاملة على مدار الساعة.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على تقديم خدمات تفوق توقعات المستثمرين من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا العالية.