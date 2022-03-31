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1230 مزرعة في «أبوظبي جاب»
1230 مزرعة في «أبوظبي جاب»
1 ابريل 2022 02:06

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي عدد المزارع المسجلة في برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، نحو 1230 مزرعة وذلك وفقاً لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وأوضحت الهيئة أنه يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1500 مزرعة بنهاية العام الجاري، حيث تعمل على تأهيل هذه المزارع لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومعايير جودة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للبيئة لضمان سلامة وأمان الغذاء، والمحافظة على صحة العاملين، ويتم منح المَزارع المؤهلة شهادة معتمدة عالمياً، هي شهادة «أبوظبي جاب» والتي تضمن تسويقاً أفضل للمنتجات الزراعية لهذه المزارع. وتوفر الهيئة للمزارع المسجلة في برنامج «أبوظبي جاب» كافة الخدمات المتعلقة بتحسين البنية التحتية وتهيئة مرافق المزرعة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي، وتدريب العمال وتعريفهم بكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالحفاظ على سلامة الأغذية والبيئة، وضمان صحة عمال المزارع ورفاهيتهم، وتتبع المنتجات. 
كما تقدم الهيئة تدريباً تخصصياً لمهندسي شركة سلال المعنية بتسويق منتجات المزارع، بالإضافة عمليات التدقيق الداخلي والخارجي للتحقق من مدى التزام هذه المزارع بمعايير الشهادة. 
وتقدم شركة سلال للمزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 10 في المائة زيادة على سعر المنتجات التي يوردونها إليها، كما تحصل مزارع النخيل الحاصلة على الشهادة على 10 نقاط إضافية عند المشاركة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. وتعد شهادة «أبوظبي جاب» للممارسات الزراعية الجيدة علامة جودة تضمن أن المنتج تم زراعته وحصاده وفقاً لمعايير سلامة الأغذية والبيئة وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضمن جودة المنتج وسلامته، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة والمبيدات والمياه، بما يوفر فرصة عظيمة لتسويق منتجات محلية تتماشى مع أفضل مستويات السلامة الغذائية العالمية. 

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الممارسات الزراعية
الممارسات الزراعية الجيدة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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