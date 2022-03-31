سعيد بن طحنون يدشن حملة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين لتوزيع المير الرمضاني

دشن معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، حملة الجمعية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وتتضمن توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، والذي يشمل سلعاً غذائية تموينية بهدف إدخال الفرحة على قلوب أفرادها في الشهر الكريم. شارك في الحملة التي انطلقت من مدينة العين المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشهيل سالم الساعدي، نائب الرئيس، وأحمد محمد مراد البلوشي، أمين السر، وراشد علي الشامسي، أمين الصندوق، وعدد من الشخصيات والمتطوعين والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي. وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان إن إطلاق الحملة، جاء سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لأهداف الجمعية في تقديم العمل الخيري، وتوفير الحياة الكريمة للأسر غير القادرة، خاصة في شهر رمضان المبارك. وأوضح المستشار أحمد سودين أن الجمعية تواصل جهودها الإنسانية عبر تقديم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العطاء، وعبّر عن شكره لكل الداعمين والمحسنين والشركاء الذين يساهمون في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الاجتماعية.