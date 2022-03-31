مدير عام هيئة الصحة بدبي لـ«الاتحاد»: 3 إنجازات صحية حققتها استضافة «إكسبو 2020»

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أكد عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن هناك 3 مكاسب رئيسة، في المجال الصحي تم تحقيقهم من خلال استضافة وتنظيم معرض إكسبو دبي 2020، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في تاريخ تنظيم هذا الحدث العالمي.

وقال الكتبي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: إن «نجاح إكسبو دبي 2020، في هذه الأوقات الراهنة هو بمثابة نجاح للبشرية وقدرتها على التغلب على جائحة «كوفيد 19» التي ظهرت منذ أكثر من عامين من الآن». وأضاف: «خلال إكسبو، ساهمت الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة في تقديم نموذج ميداني وناجح في التعامل مع الجائحة، كما أن إكسبو جمع عدداً كبيراً جداً من الجنسيات حول العالم». وأشار إلى أن الإمارات نظمت إكسبو في وقت كانت هناك العديد من الدول مغلقة، لافتاً إلى أن من أهم الإنجازات للحدث هو أن دولة الإمارات نجحت من جديد في استضافة حدث عالمي في وقت وظرف استثنائي عالمي. وأكد الكتبي، أن دولة الإمارات كتبت شهادة أخرى على قدرتها على استضافة وتنظيم أحداث عالمية.

خدمات صحية

وعن خدمات الرعاية الصحية التي قدمتها هيئة الصحة في دبي لزوار إكسبو والمشاركين، أفاد الكتبي، بأن الهيئة استحدثت ثلاث وحدات رئيسة، هي: مركز إكسبو للطوارئ، عيادة لكبار الزوار في بناية القادة، عيادة إسعافيه داخل حرم المعرض.

وأوضح أن هذه الوحدات قامت بتوفير خدمات الرعاية الصحية على مدار الساعة لكافة العاملين والعارضين والزوار، وقد بدأت الهيئة بتقديم هذه الخدمات عبر مركز إكسبو للطوارئ خلال الفترة الإنشائية والتحضيرية لمعرض إكسبو 2020 وذلك من سنة 2018، ليضاف إلى المركز العيادتين السابقتين عند بدء المعرض لتلبي احتياجات الجمهور خلال فترة هذا الحدث.

وكشف عن أن الهيئة سوف تستمر بتقديم خدمات الرعاية الصحية عبر مركز إكسبو للطوارئ لفترة ما بعد الحدث وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وحول مستوى التجهيزات الطبية التي وفرتها الهيئة في إكسبو، أفاد أنه تم إنشاء المركز وتزويده بكافة الأجهزة الطبية الضرورية، كما وفرت الطواقم الطبية المناسبة والتي تسمح للتعامل مع كافة الحالات الإسعافية.

أرقام وبيانات

وعما تم تقديمه على مستوى التطعيمات، كشف الكتبي، عن أن هيئة الصحة بدبي قامت بحملة تطعيم كوفيد – 19 في مركز إكسبو للطوارئ، حيث بدأت الحملة في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، وانتهت في الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، تم خلالها إعطاء 15308 جرعات لقاح (9099 جرعة أولى و6209 جرعات ثانية).

وقال الكتبي: «بلغ عدد الزائرين المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية طوال مدة إكسبو قرابة 11 ألف زائر، وقد تم توفير أفضل مستويات الرعاية والعناية لهم.

الخدمات العلاجية

وذكر أنه تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والعلاجية عبر عيادات ومراكز هيئة الصحة الموزعة في مكان المعرض، تم توفير عدة عيادات طبية إسعافيه (3 عيادات)، ومنها مركز إكسبو للطوارئ موزعة على مساحة المعرض، مؤكداً أنه تم تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة لكافة الزوار والعارضين والعاملين. وأشار إلى العيادات الموجودة بموقع المعرض مجهزة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية (أجهزة تخطيط قلب وأجهزة مراقبة، بالإضافة إلى أجهزة مخبرية لإجراء بعض التحاليل الدموية، بالإضافة إلى أجهزة الكشف عن مرض كوفيد- 19) وأيضاً تم توفير كافة الأدوية العلاجية التي ستطلبها الحالات الإسعافية والعادية. ولفت إلى أنه تم إبرام عقود مع 8 مستشفيات خاصة والمحيطة بمنطقة معرض إكسبو، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسة خدمات الإسعاف للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات.

وعن الدور الذي قام به المركز الطبي المتخصص للطوارئ الذي أنشأته هيئة الصحة بدبي في موقع معرض إكسبو، أفاد، بأن المركز لعب أدواراً مهمة منذ بداية التحضير لمعرض إكسبو، وقام بتقديم الخدمات الصحية منذ عام 2018 لكافة العاملين والموظفين خلال الفترة الإنشائية ليتابع تقديم هذه الخدمات خلال فترة المعرض.

وأشار إلى تقديم المركز الخدمات الطبية العلاجية وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات المحيطة، لافتاً إلى دور المركز في رفع مستوى التوعية الصحية للعاملين عن طريق إقامة حملات توعية متعددة خلال الفترة الإنشائية، فضلاً عن تقديم خدمة اللقاح ضد كوفيد 19 للراغبين. وعن الدور الذي قام به مركز فحص كوفيد 19 الموجود بمحيط معرض إكسبو، أشار التقرير: إلى أن مركز الفحص لكوفيد 19 قدم هذه الخدمة لشريحة كبيرة من المجتمع، وتميز المركز بقدرة استيعابية تتجاوز 3000 فحص يومياً، بالإضافة إلى توفير خدمة الفحص بالسيارة.

التجهيزات الطبية

ذكر مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة عملت على تأمين فعاليات إكسبو 2020 عن طريق بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من القطاع الطبي الخاص بما يضمن نجاح هذا الحدث العالمي، وتمثل ذلك بالتعاون الوثيق مع كل من القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب إكسبو 2020 ومؤسسة خدمات الإسعاف، بالإضافة إلى المشافي الخاصة القريبة من معرض إكسبو 2020.

وبين تقرير لهيئة الصحة بدبي، أنه يتم توفير منظومة رعاية صحية متطورة وخدمات نوعية عالية الجودة ومناخ صحي آمن لجميع المشاركين في إكسبو، والزائرين، مشيراً إلى هيئة الصحة بدبي تعمل على خدمة والعناية بالمشاركين والزائرين للحدث ضمن أرقى البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الأحدث والمعارض الدولية الكبرى.

بروتوكولات عالمية

وتحدث التقرير عن البروتوكولات الطبية التي تطبقها الهيئة في معرض إكسبو، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق نفس البروتوكولات المعمول بها في هيئة الصحة ومرافقها الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بالبروتوكول الخاص بجائحة كوفيد والصادر عن مركز التحكم والسيطرة الخاصة بجائحة كوفيد -19.

الشراكة والتعاون

وأكد التقرير، أن هيئة الصحة في دبي لعبت دوراً مهماً في مواكبة حدث إكسبو منذ بداية التحضير والإنشاء بتقديم الخدمات الصحية والشراكة في رفع مستوى الوعي للعاملين وإجراء المسح الصحي لهم. وأفاد أن المستشفيات الخاصة لعبت دور الشريك لهيئة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لزوار إكسبو، وقد عززت العقود الموقعة بين هيئة الصحة والمستشفيات الخاصة دور تلك المستشفيات.