الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي: الجمعة: رطب صباحاً مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.