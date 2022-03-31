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الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة
الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة
1 ابريل 2022 00:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي: الجمعة: رطب صباحاً مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 السبت: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 

الأحد: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 الاثنين: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 الثلاثاء: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 

المصدر: وام
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