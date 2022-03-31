المدير التنفيذي لـ«إسعاف دبي» لـ«الاتحاد»: «إكسبو» بداية لمراحل جديدة في التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن نجاح دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة في استضافة وتنظيم معرض إكسبو 2020، هو مدعاة اعتزاز لنا كإماراتيين ودليل جديد على الثقة العالمية المستحقة.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «نحن فخورون بدولتنا وقيادتنا الرشيدة التي قدمت للعالم أفضل نسخة لهذا الحدث العالمي، ومتأكدين أن إكسبو بداية لأفكار جديدة خلاقة ومراحل جديدة، لتبقى دولتنا ضمن أفضل دول العالم في مؤشرات التنمية».

وأضاف: «حسب الأرقام المعلنة فإن نسخة إكسبو 2020 -دبي، تعتبر علامة فارقة في تاريخ تنظيم معارض إكسبو العالمية كلها بكل ما ضمته نسخة الإمارات للتواصل مع الحضارات ابتداء من حدث الافتتاح حتى نتائج الختام ومروراً بكل الأنشطة والفعاليات المصاحبة لنسخة دبي الاستثنائية».

وأشار إلى أن المؤسسة حققت شراكات متعددة تدعم العمل الإسعافي، وصدرت للعالم نسخة المستجيب الخارق الذي لفتت الأنظار وهو أغلى وأسرع سيارة إسعاف بالعالم، وهي سيارة إماراتية الصنع من طراز «لايكن هايبر سبورت».

وأعلن عن تطوير بعض الخدمات التخصصية قبل بدء إكسبو، من بينها تطوير حافلة الأزمات والكوارث وإطلاق مخزن الأدوية المتنقل وإضافة الورشة المتنقلة لأسطول إسعاف دبي في إكسبو.

وأعلن الدراي، عن تسجيل مؤسسة إسعاف دبي لخدمات الإسعاف رقماً قياسياً عالمياً في سرعة الوصول للبلاغات في إكسبو حيث بلغ المتوسط دقيقة و17 ثانية فقط وهو رقم يسجل لأول مرة على مستوى العالم في تاريخ الإسعاف.

وقال: إن زمن الاستجابة للوصول للحالات سجل أرقاماً قياسية حيث وصلت في شهر أكتوبر إلى دقيقة و42 ثانية وفي شهر نوفمبر إلى 1.09 وفي شهر ديسمبر إلى 1.06 وبمعدل دقيقة و17 ثانية وهو رقم يسجل لأول مرة على مستوى العالم في تاريخ الإسعاف».

وأوضح بأن فرق الإسعاف التي تغطي إكسبو تعاملت في الأشهر الستة لمعرض إكسبو مع حالات مختلفة، معظمها حالات بسيطة تم تقديم الإسعافات الأولية لها في الموقع فيما تم نقل عدد محدود للمركز هيئة الصحة أو المستشفيات في حال تطلب الأمر.

وذكر أن المؤسسة وفرت خدمات إسعافيه متخصصة، تعتمد على نوع ومكان طلب الخدمة، مثل سيارات الجولف التي ستستخدم، في الأماكن التي يصعب على مركبات الإسعاف دخول بعضها والوصول إليها، لتقوم مركبات الغولف المزودة بنقالات بنقل المرضى والمصابين لأقرب نقطة إسعافيه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وعن نوعية المستفيدين من خدمات مؤسسة خدمات دبي للإسعاف في معرض إكسبو 2020، أشار إلى أن جميع الزوار والمشاركين في إكسبو مستفيدين من خدمات الأسعاف في إكسبو سواء منظمين أو زائرين أو مشاركين، مؤكداً أن الإسعاف خدمه إنسانية تشمل الجميع هدفها الأول الحفاظ على الأرواح.

وحول الطواقم الطبية والآليات والمعدات التي تم توفيرها، أجاب الدراي:«قمنا وبالتعاون مع إدارة إكسبو بتخصيص 20 نقطة إسعافية موزعة على 6 قطاعات هي (الوصل بلازا، التنقل، الاستدامة، الفرص، الفرسان، اليوبيل).

وأضاف: «وعلى مستوى الموارد البشرية لدينا 54 مسعفاً مواطناً، وطبيب طوارئ و20 مشغل مركبة إسعاف، لافتاً إلى أنه سيكون هناك 40 متطوعاً ضمن فريق العمل التابع للمؤسسة».

وعن التجهيزات الفنية، ذكر أن المؤسسة وفرت 9 مركبات إسعاف، باص إسعاف، ومخزناً متنقلاً وورشة متنقلة إلى جانب وحدة دعم ميداني، و6 سيارات جولف، 6 دراجات كهربائية، و8 مستجيبات للتدخل السريع، بالإضافة إلى 4 منصات إسعاف في غرفة العمليات.