مع «إكسبو».. «الفضاء» إلى آفاق جديدة

آمنة الكتبي (دبي)

سلط «إكسبو 2020»، الحدث العالمي، الضوء على الآفاق المستقبلية لصناعة الفضاء، وانعكاسها على تحسين الحياة على كوكب الأرض.

وشهد «إكسبو 2020 دبي» توقيع العديد من الاتفاقيات، منها مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الإسرائيلية «CNES» لتعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء، وتبادل المعارف لتسريع النمو الاقتصادي والتقدم البشري، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الشراكات الدولية في خدمة مسيرة العلم والمعرفة في علوم الفضاء.

كما شهد اتفاقية تعاون بين كل من المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز محمد بن راشد للفضاء في العمل على مشاريع مشتركة في قطاع الفضاء، بما يرتبط بإشراك الشباب في المشاريع الفضائية، وتقديم فرص تدريب لهم، وفرص لإطلاق مشاريع تجارية تخدم القطاع، والعمل على حملات إعلامية ومجتمعية ترتبط بهوية المشاريع الفضائية.

كما احتضن إكسبو 2020 الدورة الثانية والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء، والذي يجمع نخبة من أبرز الجهات في قطاع الفضاء في مركز دبي التجاري العالمي، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء تحت شعار «إلهام وابتكار، واكتشافات في خدمة البشرية»، إلى المساهمة في تقدم البشرية والعلم من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.

وساهم المؤتمر الدولي للفضاء بشكل رئيس في تعزيز فرص التواصل بين الأطراف المعنية، بينما سعت الجهات المنظمة للفعالية إلى تأكيد ضرورة استثمار فرصة انعقاد الفعالية لتشكيل باقة من التحالفات والشراكات الجديدة، من ناحية ثانية، كما وفر المؤتمر الدولي للفضاء 2021 منصة للتواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي من الجهات الحكومية والمختصة والأكاديمية من أجل تكوين العلاقات التجارية الضرورية لتطوير القطاع بأكمله، كما فسح المجال أمام تعزيز آفاق التعاون على الصعيدين المحلي والدولي.

أجنحة تحاكي الفضاء

خصص جناح الإمارات في إكسبو قسماً متكاملاً لتعريف العالم بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ونجاح مهمة «مسبار الأمل»، ووصوله لمداره حول الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى مهمة الإمارات لاستكشاف القمر الذي يجري التجهيز لإطلاقها نهاية 2022، وغيرها من الإنجازات العديدة الأخرى، كما استعرض جناح الولايات الأميركية قطعة فريدة من القمر يبلغ عمرها 3.8 مليار سنة، أحضرها رائد الفضاء جاك شيمت خلال رحلة المركبة القمرية أبولو 17 في سبتمبر 1972، وتعد القطعة من أكبر العينات التي تم إحضارها من القمر، وهي واحدة من 11 عينة فقط في العالم.

وحظي زوار الجناح برؤية نسخة طبق الأصل عن صاروخ «فالكون 9» الذي أطلقته شركة «سبيس إكس»، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران، والذي يعتبر العنصر الأعلى ارتفاعاً عن الأرض في «إكسبو 2020 دبي»، ويبلغ ارتفاعه 14 طابقاً، ويعد فالكون 9 هو الصاروخ الأكثر تحليقاً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة للاستهلاك التي تم إطلاقها منذ عقود.

كما استمتع الزوار بمشاهدة نسخة طبق الأصل من أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفييتي سابقاً، وهو «سبوتنيك»، بالإضافة إلى ذلك تم عرض لعبة الشطرنج التي تم حملها إلى الفضاء على متن مركبتي «سيوز 3» و«سيوز 4» الروسيتين في عامي 1968 و1969، من قبل رواد الفضاء الروس خلال بعثاتهم المختلفة في الفضاء.

كما استعرض الجناح الإيطالي آلة الحفر للبعثة الأوروبية «إكسو مارس 2022» التي صممتها شركة ليوناردو الإيطالية بدعم من وكالة الفضاء، للبحث عن آثار الحياة (الحالية أو الماضية) في باطن أرض المريخ، كما أحضرت الشركة ساعة ذرية متطورة جداً تم تصميمها لتطبيقات فضائية عالية الدقة.

وبعيداً عن الآلات والتقنيات المتطورة، أتاح «إكسبو 2020 دبي» لزواره فرصة لتذوق الطعام المخصص لرواد الفضاء أثناء رحلاتهم، كما قدم تجربة مستقبل الطعام «إيبوكال بانكويت»، المستوحاة من الفضاء وعلم الأحياء المجهرية والذكاء الاصطناعي، مأكولات تم إعدادها باستخدام التقنية نفسها التي تستخدمها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وتضمنت التجربة قائمة من أطباق عدة، وتستمر على مدى ساعتين.