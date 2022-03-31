80 من قادة الدول و13 ألف مسؤول حكومي في «إكسبو»

طه حسيب (دبي)

بروح الأمل ونداء السلام والتسامح والحوار، تفاعلت على مدى 6 شهور، فعاليات إكسبو 2020 دبي، برسائل كبرى للإنسانية جمعاء، فكما هي الإمارات متسامحة ومنفتحة ومتواصلة مع العالم، كانت النسخة الأولى من إكسبو في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غنية وثرية بالقيم والمبادرات، تفاعلت خلالها بلدان العالم لتقدم من بلد المحبة والتسامح والسلامة أفضل ما لديها.

أذهلت الإمارات العالم بتنظيمها الناجح، وبطموحها وقدرتها الخلاقة على حشد العالم بقوة الأمل وبروح المحبة والتعايش والوئام، من ساحة الوصل واليوبيل والفرسان ومن أجنحة الرؤية والمرأة والشباب والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أكدت الإمارات من إكسبو 2020 دبي إنها قادرة على تقديم نموذج ملهم للعالم، في تنظيم الفعاليات الكبرى، تعززت ثقة العالم في الإمارات في قدراتها اللوجستية على استضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وتفوقت الإمارات على نفسها عندما أدارت هذه الفعالية والعالم لا يزال تئن من وطأة كوفيد-19، ليبدأ التعافي العالمي من الإمارات، ويتحرك الاقتصاد العالمي نحو النمو واستئناف النمو من جديد.

ساحة الفرص

لغة الأرقام تؤكد أن إكسبو 2020 دبي فعالية عالمية كبرى شارك فيها أكثر من 13000 مسؤول حكومي، وأكثر من 80 من قادة الدول، واحتفالات للأيام الوطنية لـ192 دولة، ما يعكس إدراك العالم لأهمية المعرض ودوره في تعزيز التعاون الدولي وتطوير العلاقات بين الإمارات والعالم في المجالات كافة.

وقدم إكسبو 2020 دبي فرصاً استثمارية هائلة، على سبيل المثال أبرمت الإمارات اتفاقيات مع بريطانيا وموريتانيا وإسرائيل والفلبين وقرغيزيستان وأنجولا وأرمينيا وغانا ونيوزيلندا وتركمانستان وأوزبكستان وكوستاريكا والدومنيكان، وقامت الإمارات بإبرام اتفاقيات في التعليم مع 37 دولة.

ونجحت أستراليا خلال معرض إكسبو 2020 دبي في إبرام 25 اتفاقية تجارية، وعقدت فرنسا خلال إكسبو 13 اتفاقية ونجحت السنغال في إبرام اتفاقيات لتدشين 120 مشروعاً وماليزيا 71 اتفاقية وباكستان 47 اتفاقية ووقعت الهند 25 مذكرة تفاهم وأبرمت كازاخستان 3 اتفاقيات وسوريا 3 اتفاقيات.

الأخوة الإنسانية

وبما أن المعرض يجمع العالم، فتلك فرصة ذهبية لترويج مضامين وثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت في 4 فبراير 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. المعرض قدم أدوار عبادة لأتباع الديانات المختلفة في رسالة تعكس سياسات الدولة في حرية العبادة واحترام اتباع الديانات كافة.

وواكبت فعاليات إكسبو 2020 دبي رؤية الإمارات في التسامح والتعايش، حيث انطلق «المهرجان الوطني للتسامح والتعايش على مدى أسبوع كامل، من (14 وحتى 20 نوفمبر 2021، والذي تم خلاله إطلاق مبادرة«التحالف العالمي للتسامح»، بمشاركة أكثر من 40 قامة عالمية. واحتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، استضاف جناح الشباب في «إكسبو 2020 دبي»، حواراً لمجلس الأخوة الإنسانية للشباب، الذي يعد مشروعاً مشتركاً بين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات.

ومن إكسبو2020 دبي انطلقت فعاليات الملتقى الدولي الثامن لمنتدى تعزيز السلم خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الماضي تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بعنوان «المواطنة الشاملة من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك».

قضايا المرأة

تخصيص جناح للمرأة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة ودورها في مسيرة التنمية، وعلى مدار 6 أشهر تميز جناح المرأة بفعاليات متميزة تطمح إلى ما هو أبعد من مجرد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى آفاق أخرى تعزز حضور المرأة في كافة المجالات، وترسخ دورها في مواجهة التحديات العالمية الراهنة كالتغير المناخي، كما ركز الجناح على قصص النجاح النسوي من خلال تجارب ملهمة لعبت فيها المرأة دور البطولة.

تشمل الفعاليات مجلساً عالمياً للمرأة ليعالج دورها في بناء عالم أنظف وأكثر أماناً وصحة، وسلسلة «المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام»، التي تسلط الضوء على قصص واقعية لنساء كن في الطليعة عبر التاريخ، وألهمن أخريات من جميع أنحاء العالم لبلوغ آفاق جديدة.

ومن خلال جناح المرأة، كانت فعاليات إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية للتعريف بإنجازات الدولة ومسيرتها المباركة في مجال دعم المرأة والتوازن بين الجنسين أمام الأجنحة والوفود الزائرة ضمن منصة عالمية لتبادل الرؤى من أجل تمكين ودعم المرأة على المستوى العالمي.

نافذة كبرى لأفريقيا

بالفعل كان معرض إكسبو 2020 دبي فرصة غير مسبوقة للدول الأفريقية كي تقدم تجربتها، رأينا رواندا تحكي قصة صعودها، وتطرح تجربتها الناشئة في التحول الرقمي وأسواق المال، وما يسمى Fintech، وشاهدنا زيمبابوي تقدم لنا رؤية جديدة في التنمية وتتطلع للتواصل إلى العالم، ومن جناح ناميبيا قرأنا أن حماية البيئة بند أصيل في دستورها. وقدم جناح الاتحاد الأفريقي رؤاه للعقود المقبلة في القارة السمراء. وحتى الدول الجزرية جعلت من إكسبو 2020 دبي منصة للتعبير عن تفاعلها مع العالم وتحدياته، رأينا جزر مارشال وساموا وبالاو وجرينادا، تتحدث عن خطر التغير المناخي وارتفاع مناسيب مياه البحار والمحيطات.

الشباب العربي

حظي الشباب باهتمام معرض إكسبو 2020 دبي، فعلى سبيل المثال استضاف جناح الشباب على أرض إكسبو 2020 دبي، فعاليات ملتقى «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي» الذي نظمه مركز الشباب العربي بالشراكة مع أبرز المؤسسات العربية والدولية المتخصصة بإنتاج المحتوى الصوتي، من أجل تحفيز العمل الإبداعي للشباب، خاصة ما يتعلق بصناعة المحتوى الصوتي، لتمكين الشباب من 18 دولة عربية بأحدث تقنيات ومهارات صناعة محتوى البودكاست الإبداعي، ولتعزيز مساهماتهم في إثراء المحتوى العربي الهادف لمئات ملايين المستمعين، وإيصال أصوات الشباب المبدعين وأفكارهم المبتكرة من خلال البودكاست.