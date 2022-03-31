مفوضو أجنحة مشاركة في إكسبو 2020 دبي لـ«الاتحاد»: مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الإمارات

دبي (الاتحاد)

مع إسدال الستار على نسخة إكسبو 2020 دبي، أكد مفوضو أجنحة شاركت في الحدث الدولي أن المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال المشاركة تجاوزت التوقعات، لافتين إلى أن دولة الإمارات نجحت من خلال التنظيم المبهر، رغم الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، في أن تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في إدارة التحديات وجمع العالم في أجواء آمنة لاستعادة التعافي والآمل بمستقبل مزدهر للجميع.

وأوضح هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إكسبو 2020 دبي فتح لبلدانهم آفاقاً واسعة للفرص التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم، واللوج إلى مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية لترجمة مئات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم الإعلان عن توقيعها خلال فترة الحدث، والتي غطت مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطيران والعديد من القطاعات الأخرى.

بدوره قال مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020: إن إكسبو 2020 دبي وفر منصة للتبادل مع 192 دولة أخرى مشاركة، وشكل منصة مثالية للاستكشاف والحوار وتقوية التجارة وخلق شراكات جديدة.

وأضاف أن الجناح السويسري قدم الشركات السويسرية على اختلافها، سواء كانت شركات ناشئة، أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات متعددة الجنسيات، بهدف إبراز سويسرا كوجهة جاذبة ومبتكرة ومثيرة للاهتمام من الناحية الاقتصادية أمام المستثمرين، مشيراً إلى أنه وعلى مدار الشهور الستة، استضاف الجناح السويسري أكثر من 100 فعالية فيما تمكنت ما يزيد على 50 شركة من الاستفادة من الجناح.

توطيد العلاقات

من جهتها، قالت بياتريكس كارل المفوضة العامة لجناح النمسا: إن مشاركة بلادها في إكسبو 2020 دبي أثمرت عن الكثير من النجاحات على مختلف الأصعدة، فمن ناحية ساعدنا هذا الحدث العالمي على التواصل مع العديد من الشركاء الجدد وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء الحاليين، ومن ناحية أخرى أتاح لنا إمكانية التعريف بالجوانب الثقافية، القدرات الإبداعية، والرؤية المستقبلة التي تتبناها النمسا لغد أفضل. وأضافت «بالتأكيد هذا النجاح الذي حققناه يعكس بنفس الوقت نجاح الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم واحد من أضخم الأحداث العالمية بعد الجائحة».

الطريق لاكسبو أوسكا

وقال ناكامورا تومياسو، المفوض العام لجناح اليابان التي ستستضيف النسخة المقبلة في أوساكا: إن دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً للغاية في إعادة توحيد العالم والتعرف على الفوائد الناجمة عن الاهتمام ببعضنا البعض على نطاق عالمي الأمر الذي سيجعل بالتأكيد مجتمعاتنا أكثر ترابطاً على نحو غير مسبوق.

وأوضح أن أعداد الزوار لجناح اليابان فاقت التوقعات حيث فوجئنا بالأعداد الهائلة من الضيوف التي تهتم بالثقافة اليابانية، لافتاً إلى أن تم تنظيم العديد من العروض على وجه التحديد لتسليط الضوء على تراث اليابان الغني والمتنوع، لافتاً إلى انه سيتم مشاركة المساهمات والأفكار التي قدمها الزوار، في إكسبو 2025 أوساكا كانساي باليابان وستصبح جزءًا من الحلول المقترحة لتأسيس عالم أفضل عبر الجهود التعاونية.

ترويج للفرص

أما هوسيه أغويرو أفيلا، المفوض العام لجناح باراجواي، فأشار إلى أن نجاح الجناح في تحقيق الأهداف الرئيسة من المشاركة في إكسبو هو التعريف ببلاده وما يمكن أن تقدمه من فرص، لافتاً إلى استقبال الجناح لأكثر من 150 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن ما حظيت به بلاده من اهتمام من جانب المستثمرين ضمن مختلف القطاعات. وقال: إن الأنشطة التي نظمها الجناح، مثل منتديات الأعمال والأنشطة السياحية، نجحت في إبراز إمكاناتنا الاقتصادية في هذه المجالات، لافتاً إلى أنه ومن خلال أنشطتنا التجارية، حصل الحضور على معلومات للمرة الأولى حول مناخ العمل في باراجواي، والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب أو الأنظمة التشريعية الخاصة بقطاع التصنيع.

تجارة حرة

من جانبه، قال فيليب ريبيتو، المفوض التجاري ومدير جناح تشيلي: تمكنا من جلب أكثر من 100 شركة من تشيلي من قطاعات مختلفة بما يتماشى مع الأسابيع الموضوعية لإكسبو، كما تمكنا من عقد أكثر من 1000 لقاء فيما بين الشركات والأعمال. وأوضح أن تشيلي نجحت منذ بداية انطلاق معرض إكسبو في تمهيد الطريق لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الإمارات، وفي تاريخ 26 فبراير الماضي بدأت المفاوضات بشكل رسمي بين الطرفين.

مكاسب سياحية

من جهته توقع كاهينا فيريرا، مدير جناح أنجولا، أن تشهد بلاده بحلول نهاية هذا العام زيادة في عدد السياح والمشاريع التطويرية التجارية كنتيجة مباشرة للرسالة الرئيسية التي نقلها جناح أنجولا وروج لها طوال فترة انعقاد الحدث الدولي إكسبو 2020 دبي. وأوضح أن جناح بلاده استقطب أكثر من 700 ألف زائر من مختلف أرجاء العالم.

1.5 مليون زائر لجناح أستراليا

قال جوستن ماكجوين، المفوض العام الأسترالي في إكسبو 2020 دبي: إن إكسبو قد فاق كل التوقعات، مشيراً إلى أن الجناح الأسترالي استقبل خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 1.5 مليون زائر، بما فيهم ما يزيد على 7000 ضيف من قطاع الأعمال.

وأوضح أن العلاقات والتجارب التي تحقّقت من هذه الزيارات ستعود بالنفع على بلاده في المستقبل، مؤكداً الفرص التي تولدت على مدى ستة أشهر ستتحوّل إلى مشاريع على أرض الواقع، خاصة في قطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية، حيث شهدنا توقيع 28 مذكرة تفاهم واتفاقية خلال المعرض، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد بوابة تمكّن أستراليا من الوصول إلى منطقة مهمة من العالم، كما تعد من أبرز شركائنا التجاريين منذ عقود طويلة.